Ibiza 1941 recauda 2.357 euros para las Hermanitas de los Ancianos Desamparados

Eddie Houngbeme, socio y gerente de Ibiza 1941, se ha mostrado satisfecho por la respuesta de los riojanos. "He de reconocer que, con todo lo que hemos sufrido por la pandemia, nos ha sorprendido el apoyo de la gente, cómo ha venido hasta aquí a hacer sus donativos. Estamos superagradecidos".

Cabe recordar que en esta ocasión no había una convocatoria al uso e Ibiza 1941 dio un paso adelante a la hora de hacer una aportación extra como principal patrocinador del evento. Asimismo, durante toda la semana pasada las personas que han querido colaborar en este Reto Solidario han podido depositar su donativo, en sobre cerrado, en la cafetería. Además, durante la jornada del domingo, Ibiza 1941 donó un euro de cada consumición a este reto.

"No puedo olvidarme de nuestros patrocinadores Pan Caliente, Casa Ortiz, Amstel y Juice & World. Este año los necesitábamos más que nunca y han estado apoyándonos desde el primer momento en el que les transmití a quiénes iba a ir destinado este Reto Solidario. Tampoco de nuestros clientes. Sabemos que era complicado, porque por cuestiones de aforo y por las restricciones marcadas por las autoridades sanitarias no todos han podido consumir", ha admitido Houngbeme. También ha querido acordarse de todas las personas anónimas que, de manera voluntaria, durante todo el año, dedican su tiempo libre a ayudar a los demás. "En ellos me apoyo y son los que me motivan a realizar eventos como este".

En los próximos días, el socio y gerente de Ibiza 1941 hará entrega del cheque a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

"Estoy personalmente impactado por cómo se ha volcado todo el mundo y cómo han demostrado su solidaridad y esto me anima a seguir con este evento, que ya se ha convertido en una tradición", ha concluido Houngbeme, contento por haber conseguido, una edición más, superar el reto, que en esta ocasión estaba marcado en 2.021 euros, que corresponde con este año recién estrenado.

HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS

Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados son una congregación religiosa fundada el 27 de enero de 1873 por Saturnino López Novoa y Santa Teresa Jornet.

Su fin específico es acoger a los ancianos más vulnerables en un ambiente de familia y atendiendo a todas sus necesidades: materiales, de afecto y espirituales.

El dinero obtenido en este Reto 2021 irá destinado a la compra de un electrocardiógrafo y material para rehabilitación con apoyo de psicólogo. Todo ello para intentar paliar las secuelas de la Covid-19.

En La Rioja hay en la actualidad dos casas pertenecientes a esta congregación, una ubicada en Logroño -Residencia Santa Teresa Jornet-, con 120 residentes, y otra en Calahorra -Residencia de la Concepción-, que alberga a 115 usuarios. En total son 19 las hermanas que prestan sus servicios en ellas.

RETOS ANTERIORES

Esta iniciativa comenzó en 2017 y en sus dos primeras ediciones se celebró en la Cafetería Casablanca de Logroño. En esos retos, las organizaciones beneficiarias fueron la Cocina Económica y Manos Unidas. En 2017, se consiguió destinar 2.563,20 euros a la Cocina Económica. En 2018, y en apenas tres horas, se recaudaron 2.180 euros para Manos Unidas. Ante el gran éxito de estas dos citas, se optó por trasladar el vermú solidario a un local mayor, en este caso a Ibiza 1941, y nuevamente se superaron las expectativas.

En 2019 se obtuvieron 2.781,70 euros para la Fundación Pioneros. El año pasado, con FARO Rioja como destinatario, se batió el récord, con 3.596,20 euros.