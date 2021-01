La Policía Local de Mérida pone 10 denuncias por incumplir el toque de queda y tres más por incumplir horario de cierre

La Policía Local de Mérida ha interpuesto durante el pasado fin de semana un total de 10 denuncias por no respetar el toque de queda, tres denuncias a distintos bares por no cumplir con los horarios de cierre, cuatro por no llevar mascarillas y otras tres por no respetar las distancias de seguridad en terrazas y veladores.