La Policia Local d'Alacant tanca l'operatiu del cap de setmana amb 84 denúncies per incomplir l'estat d'alarma

En concret, un total de 62 han sigut per incomplir el toc de queda i no poder justificar els desplaçaments en la ciutat, interceptats en els diferents controls estàtics de trànsit i itinerants desplegats en la ciutat.

Així mateix, s'ha sancionat a quatre establiments per diversos motius, entre els quals figura un per tindre un 'DJ' punxant música, tindre música mancant de llicència per a açò i permetre el consum en la barra, així com per no respectar les distàncies entre taules i clients i incomplir horari.

De la resta de sancions, els efectius han dissolt un total de 15 festes en vivendes que generaven soroll i molèsties als veïns i queixes de particulars, i van ser denunciats per soroll a més d'obligar-los a llevar la música. Els assistents anaven sense mascarillas i hi havia reunions de més de sis persones.

Al costat d'aquestes intervencions, la Policia Local també ha dissolt aquest cap de setmana un botelló amb quatre propostes de sanció per consum d'alcohol en la via pública i es van decomissar les begudes en el barri de Benalúa.

Finalment, la Unitat d'Atestats i Servici Nocturn de la Policia Local ha denunciat cinc conductors en diversos accessos, carrers de la ciutat per infraccions de trànsit, accidents, i conduir sota els efectes de begudes alcohòliques, mancar de permís de conduir.