Quién es Cristina Ramos, finalista de 'Tu cara me suena 8'

Los espectadores de Tu cara me suena podrán disfrutar, después de un largo parón en la emisión y tras las dos semifinales, de la Gran Final en directo de esta octava edición, donde participarán cinco finalistas, entre los que se encuentra Cristina Ramos.

Esta cantante y compositora de 41 años, especializada en rock y ópera, es conocida por ser la ganadora del programa de Telecinco Got Talenten su primera edición, que tuvo lugar en el año 2016.

Posteriormente, probó suerte en continente americano, ganando también el programa La Voz en México, en su séptima edición del año 2018 y donde formó equipo con el coach mexicano Carlos Rivera.

Dos años después es fichada para participar como concursante en la octava edición de Tu cara me suena, donde ha puesto voz y ha imitado a cantantes como Mónica Naranjo, Jennifer López, Shakira o Demi Lovato, entre muchos otros.

Ahora, probará suerte para tratar de ganar la final, lo que supondría su tercera vitoria en un concurso de televisión. Para ello, se enfrentará a Jorge González, Gemeliers o Rocío Madrid interpretando a El Gran Showman con la canción This is me.