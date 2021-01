Tamara Falcó le "roba" a su hermana Ana Boyer su propósito para 2021

No ha sido un año fácil para Tamara Falcó pero no se puede decir que no lo haya acabado en un momento muy especial para ella. La diseñadora y empresaria empezó perdiendo a varios familiares por culpa del coronavirus; entre ellos, su padre, Carlos Falcó, de quien ha heredado el título de marquesa de Griñón.

Pero poco a poco, su 2020 fue mejorando: pasó no solo a ser reconocida con diferentes proyectos televisivos sino a convertirse en toda una influencer y respetado icono de moda y estilo de vida, así como en el plano más personal, a encontrar el amor con el diseñador de coches Íñigo Onieva e incluso a mudarse y comenzar una vida nueva.

A todo ello hay que sumar, claro, la buenísima relación que mantiene con su hermana, Ana Boyer, quien acaba de dar a luz a Mateo, su segundo hijo junto a su pareja, el tenista Fernando Verdasco. Y precisamente ha sido a ella a quien le ha copiado el primero de sus propósitos para este 2021.

A mediados de diciembre, Boyer confesaba a sus algo más de 240.000 seguidores en Instagram: "Cada día intento sacar un hueco para cuidarme, ya sea haciendo algo de ejercicio, practicando yoga o, como mínimo, dedicándome unos minutos de relajación".

Es precisamente esa necesidad de mirar por una misma la que la ganadora de Masterchef Celebrity quiere para sí misma y así lo ha hecho saber en sus redes sociales. "He decidido que hoy mismo empezaba con mis propósitos de año nuevo. Tengo varios pero entre ellos he incluido que este año cuide muchísimo de mi misma. Mentalmente, espiritualmente, físicamente...", ha asegurado a su casi millón de fans.

Para ello, Tamara Falcó se ha marchado a Altea, en Alicante, a un retiro de lujo que trabaja con innovaciones médicas y preventivas, así como terapias naturales y alimentación saludable, para llevar su estatus como socialité y aristócrata a nuevas cotas de influencia en un estilo de vida saludable.

De hecho, ella misma es consciente de que esa idea sobre el equilibrio en su día a día es complicado y tiene que dejar lugar a lo que depare también lo que suceda a su alrededor, como explicó en la publicación con la que terminó el año y en la que decidió reflexionar sobre él.

"Hoy decimos adiós a un año complicado. Un año de despedidas, de distanciamiento y de aprendizajes. Pero también un año de oportunidades, de esperanza y de fe", comenzó la influencer, que acabó no solo con un mensaje con los ojos abiertos al futuro, sino con un pequeño guiño a su recién enamorado corazón.

"Hoy cerramos este capítulo para empezar uno nuevo y comenzar el 2021 con más ganas que nunca. Doy gracias a Dios por todo lo bueno y por la llegada de nuevas personas en mi camino que lo llenan de luz. En especial a mi familia, amigos, compañeros y a mi equipo", aseguró.