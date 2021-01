Global Omnium injecta 9 milions a l'Oceanogràfic fins a març per a cobrir la caiguda d'ingressos i visites per la Covid

Així, ha indicat que "amb aquest gran esforç inversor es pretén cobrir almenys fins a març la falta de liquiditat i seguir optimitzant la gestió de l'Oceanogràfic, tot esperant que la tendència de la pandèmia canvie de signe i es restablisca la normalitat". Igualment, ha apuntat que amb aquesta decisió Global Omnium aconsegueix el 88 per cent de la societat, "atés que l'Aquari de Vancouver i Ket Gestión no han assumit l'ampliació".

L'empresa ha destacat que "l'Oceanogràfic ha sigut colpejat especialment pels efectes de la pandèmia i les conseqüents restriccions a la mobilitat internacional i en territori espanyol". En aquest sentit, ha precisat que "des que va haver de tancar al març per decret de la Generalitat Valenciana, basant-se en raons de força major, l'aquari valencià ha perdut una afluència de públic entorn d'un 70-90 per cent".

No obstant açò, Global Omnium ha subratllat que aquest minvament d'ingressos "no ha afectat la cura dels animals, ni l'experiència de la visita, ni el manteniment de les infraestructures, que impliquen gastos fixos de l'ordre del 90 per cent per al funcionament de l'aquari, tant si hi ha visitants com si no".

D'altra banda, ha assenyalat que fins al moment, la plantilla de l'Oceanogràfic s'ha vist afectada per un ERTO -expedient de regulació temporal d'ocupació- en un 33,87 per cent de mitjana-.

La societat ha explicat que per tot açò ha arribat "a un acord amb la Generalitat Valenciana pel qual queda exempta del pagament del cànon des del 13 març fins al 30 de juny, període que cobria el tancament forçós per la pandèmia". Així mateix, ha apuntat que "els cànons de la resta de 2020 i parcialment de 2021 queden posposats per a ser satisfets a la Generalitat abans que finalitze la concessió, aplicant l'IPC corresponent".

61,8 MILIONS A LA GENERALITAT

Global Omnium ha afegit que la quantitat que ha abonat Avanqua al Consell en concepte de cànon en 2019 ha ascendit a 10,9 milions d'euros, període pel qual els socis d'Avanqua no s'han repartit els dividends generats a fi de poder mantindre a flotació l'Oceanogràfic, ha precisat.

Igualment, ha exposat que Avanqua ha satisfet a la Generalitat Valenciana per cànon i altres conceptes des de l'inici de la concessió 61,8 milions d'euros, desglossats en 56,5 milions en concepte de cànon i 5,3 milions per altres conceptes -publicitat i continguts-. A més, ha indicat, aquesta firma ha invertit per a millores de les instal·lacions de l'Oceanogràfic 18,5 milions des de 2015.