Más de 34.000 valoraciones y solo 15 euros, así es el sérum 100% orgánico que encanta a los usuarios de Amazon

Cada piel es un mundo y, por ello aprender a entenderla es la mejor fórmula para lograr el cutis perfecto. Y es que da igual la cantidad de dinero que gastemos en cosméticos de lo más variado que, si no sabemos qué tipo de necesidades tiene y qué ingredientes le sientan mejor, nunca podremos lucir el rostro perfecto con el que la mayoría soñamos. Así, todo pasa por establecer una rutina de belleza consciente y estudiada en la que la limpieza y la hidratación sean la base diaria a la que, por supuesto, podremos añadir pequeños extras que favorezca la luminosidad y jugosidad natural que las últimas tendencias beauty piden a nuestra piel.

De hecho, esta moda ya imperante en la mayoría de los neceseres no solo se caracteriza por resaltar una belleza sin añadidos en la que las bases dejen hueco a los iluminadores, sino también por la composición orgánica de los productos. ¡Natural por fuera y por dentro! Ahora, es importante apostar por cosméticos sin químicos perjudiciales, como siliconas, parabenos, sulfatos o aceites minerales, dando paso a formulaciones orgánicas que sean respetuosas con la piel y con el medioambiente. Y no, este cambio no tiene por qué ir de la mano de una inversión excesiva: hay grandes productos que, cumpliendo con los preceptos eco, están al alcance de todos los bolsillos.

Sirva de ejemplo el sérum de Florence, uno de los más vendidos en Amazon del 2020 y, por tanto, favorito de los usuarios. Y es que, con más de 34.000 valoraciones que le han valido las casi cinco estrellas doradas, ha sido (¡y sigue siendo!) uno de los productos más demandados de los seguidores del gigante de las compras online, tanto por su formulación natural y 100% orgánica como por su precio: ¡solo cuesta 15 euros!

El sérum orgánico, de Florence. Amazon

Motivos para hacerte con este sérum

Enriquecido con vitamina C, ideal para resaltar la luminosidad del rostro, este sérum de Florence destaca por ser un 98% orgánico, añadiendo a su fórmula rejuvenecedora aloe vera, ácido hialurónico de bajo y medio peso molecular y aceite de jojoba virgen. Una mezcla de ingredientes que ayuda a difuminar e hidratar las primeras líneas de expresión, a matificar las manchas ocasionadas por el sol o la edad y a aumentar la producción de colágeno para tonificar e hidratar el cutis.

