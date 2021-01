Vithas València Consuelo aconseguix "excel·lents resultats" en tumors voluminosos no operables amb radioteràpia Lattice

Així, ha precisat que es tracta concretament de les tumoracions de pulmó que no han respost prèviament els tractaments de quimioteràpia, radioteràpia i immunoteràpia.

El doctor Larrea ha destacat que "els bons resultats obtinguts s'han vist reflectits en la remissió de la tumoración en un 80 per cent en els pacients sotmesos a aquest tractament", tant dones com a hòmens majors de 60 anys.

La radioteràpia Lattice (LRT) és "una tècnica nova, segura i efectiva que pot usar-se per al tractament de tumors de grandària major de 5-6 cm que permet l'administració d'una dosi molt alta de radioteràpia en xicotetes zones dins d'ells", han explicat des de l'hospital.

En aquesta línia, han agregat que açò comporta un major control local sense agregar cap toxicitat addicional en les regions perifèriques del teixit normal, a més d'un canvi en la resposta immunològica del pacient.

"Aquesta nova modalitat millora molt la resposta a la radioteràpia de grans tumors no operables i resistents a tractaments convencionals i pràcticament manca de toxicitat" i de "riscos afegits", ha insistit el responsable de la unitat d'Oncologia Radioterápica de l'Hospital Vithas València Consuelo, que ha agregat que s'estan aconseguint "resultats espectaculars".

Les tumoracions de pulmó valorades han sigut principalment els carcinomes no microcítics que són el tipus més comú de càncers de pulmó.

El doctor ha comentat que dins d'aquest tipus de tumor s'ha tractat "tant el carcinoma escamós o epidermoide", que "tendeix a localitzar-se en la part central dels pulmons, presentant un creixement relativament lent", com "l'adenocarcinoma, que a diferència del primer, sol localitzar-se en zones més perifèriques dels pulmons, per la qual cosa freqüentment afecten altres teixits com la pleura i la paret toràcica".

Luis Larrea ha manifestat que "aquest nou concepte tècnic Lattice extrapola l'antiga tècnica de radioteràpia espacialment fraccionada (GRID) a radioteràpia de dosi alta SBRT i IMRT (radiocirugia extracerebral i radioteràpia d'intensitat modulada) avançada utilitzant instrumentació moderna en oncologia de radiació i afegeix l'efecte d'estimulació de sensibilització terapèutica immunològica (efecte bovina)".

"OPCIÓ TERAPÈUTICA ÒPTIMA"

La unitat d'Oncologia Radioterápica de l'Hospital Vithas València Consuelo disposa d'equips de radioteràpia d'alta tecnologia i departaments experts en SBRT i hipofraccionamiento. L'especialista ha ressaltat que aquest "permeten aplicar aquesta tècnica sent el resultant amb Lattice una opció terapèutica òptima demostrada amb excel·lents resultats de seguiment clínics en pacients".