Tu horóscopo diario: lunes 4 de enero de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 4 de enero de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te vas a dar una oportunidad de pensar en alguien que de alguna manera te atrae, pero por otra no tienes seguridad de cómo se puede desarrollar una relación. Aprovecha algo gracioso para darle un toque y observar cómo reacciona.

Tauro

Céntrate en el trabajo hoy, por mucho que sea algo pesado, porque las cosas irán bastante bien, aunque con mucho volumen de trabajo. No te agobies y deja fluir la energía. Es algo que ahora te compensará y que te ayudará a resolver otros temas.

Géminis

A veces te exiges demasiado, sobre todo si practicas algún deporte y le pides a tu cuerpo mucha capacidad de resistencia. Eso puede ser bueno, pero hazlo con prudencia y sobre todo descansa lo suficiente. Ir hasta el extremo puede volverse en tu contra.

Cáncer

Querrás creer a una persona que te asegura que eso que te está contando es cierto. Pero tu corazón te dice que hay algo que no es verdad. Lo mejor es que sigas tu intuición, porque estará acertada. Más adelante recibirás un dato que te lo confirmará.

Leo

Te desenvolverás bien en un tema algo complicado hoy que te puede poner a prueba, al menos a tus conocimientos. Pero saldrás perfectamente bien de esa prueba que te hará, además, confiar en ti más que antes Sentirás orgullo por lo que has conseguido.

Virgo

No pierdas de vista el móvil, porque puede ser la clave para recibir noticias que te subirán mucho el ánimo. Sentirás el aprecio y la admiración de los demás y eso es algo que te resulta perfecto para mantener tu autoestima. Hay corrientes de afecto.

Libra

Vas a recibir alguna información que te indicará que un asunto legal saldrá a tu gusto. Aún así, no te precipites y controla el momento que puede ser delicado si no dejas que todo fluya por su cauce natural. No demuestres un ánimo vengativo.

Escorpio

Resistirás bastante bien una crítica o una oposición a una gestión que has iniciado y que te parece muy valiosa para tu carrera. Buscarás la manera de frenar esa oposición buscando a otros aliados. Será un trabajo arduo en el que debes utilizar la inteligencia.

Sagitario

No te conviene nada hoy mostrar alejamiento y pocas ganas de charlar con alguien, ya que eso no te vendrá bien, sobre todo si te dedicas a los negocios. Ten cuidado y disimula tu estado de ánimo. Deja los asuntos personales de lado.

Capricornio

Buscas comprensión en algo en lo que quizá tu no has puesto ningún esfuerzo para que salga bien y de hecho vas a ver que hay asuntos que debes arreglar. Mejor no te quejes y ponte en marcha cuanto antes para solucionar los errores.

Acuario

Una reunión de trabajo, quizá virtual, te hará ver por dónde van tus intereses. Debes analizar cuidadosamente todo lo que se hable, incluso tomar notas para aclarar conceptos que serán valiosos. Más tarde verás lo bien que te vendrá ese pequeño esfuerzo.

Piscis

Tendrás mucho interés en hablar con una persona que te puede ayudar en algo laboral, así que no vas a parar hasta que lo consigas. Tu tesón estará hoy fuera de toda duda y eso es muy positivo para tu futuro. Alguien observa con agrado todo lo que haces.