Kiko Rivera: "Mi madre ha dicho que ya no somos familia"

Tras desatarse el conflicto público entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, la relación entre ambos está más tensa que nunca.

El DJ ha reconocido en Viva la vida que no ha hablado con su madre desde entonces. Sin embargo, sí que ha intentado ponerse en contacto con ella a través de terceros.

"Mi madre ha dicho que ya no somos familia, esas son sus palabras", ha declarado, tras enterarse por otras personas.

"Me encantaría, pero claro… he dado algún paso pero parece ser que no les apetece. Yo no he llamado, ha sido a través de gente, se ha intentado que haya una conversación y no ha podido ser. Si alguien no quiere hablar conmigo yo lo respeto y sigo mi vida con la gente que me quiere, pero va a costar", concluía.

Además, ha aprovechado su intervención en el programa para reprocharle a la tonadillera su papel como abuela con sus hijos. "Tengo tres hijos maravillosos y si alguien no quiere a mis hijos es que no me quiere a mí", expresó.