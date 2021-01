Así fue la Nochevieja de Isabel Pantoja en Cantora

Las Navidades de Isabel Pantoja han sido todo un misterio hasta que Kiko Rivera ha desvelado en Viva la vidacómo ha pasado estas fiestas la cantante.

Rodeada de amigos en Cantora ha sido la decisión que tomó la tonadillera para celebrar la llegada del 2021, separada de su familia.

Ni Isa Pantoja ni Kiko Rivera habrían pasado estos días con su madre, sin embargo ellos sí que despidieron el año juntos. "No me apetece ir a Cantora, solo quiero estar con gente que me quiera", confesó el hijo de Paquirri.

La distancia existente entre el DJ y la cantante ha aumentado aun más tras la decisión de Isabel Pantoja de dejar "entrar en Cantora a su círculo más cercano y no a su hija", como así revelaba él mismo. "Mi madre ha pasado una Nochevieja feliz con amigos".

Anabel Pantojatampoco habría acudido a la finca debido a la lesión que sufrió en el peroné hace unas semanas del que todavía se encuentra recuperándose en su casa en Gran Canaria.