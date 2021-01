PP ve que el "fracaso" del plan integral perpetúa a Los Pajaritos como uno de los barrios más pobres

En un comunicado, el portavoz local del PP, Beltrán Pérez, recuerda que realizó recientemente una ronda de visitas y jornadas de trabajo por los seis barrios sevillanos que aparecen en el ranking nacional con mayores índices de pobreza y califica de "vergüenza nacional" el recrudecimiento de la emergencia social en ellos como los más pobres del país.

Así, Pérez indica que en julio de 2019 el alcalde, Juan Espadas (PSOE), anunciaba la rehabilitación de Los Pajaritos en colaboración con el Patronato de la Vivienda, algo de lo que "no se sabe nada".

Posteriormente, en noviembre de 2019, Espadas "promete un plan de choque" de más de 60 millones de euros del presupuesto municipal de 2020 para sacar a seis barrios de Sevilla de la lista de los más pobres de España, pero "las inversiones no se han visto por ningún sitio".

Pérez explica que el barrio de Los Pajaritos presenta actualmente "la peor situación de deterioro social, laboral y urbano de sus 60 años de historia", como afirma que le dicen sus vecinos, una situación que "iba a peor con anterioridad al Covid".

Por ello, afirma que "desde que Espadas es alcalde, la situación de estos barrios no ha hecho más que empeorar", y sus políticas sociales "han sido un estrepitoso fracaso".

ANTECEDENTES

Pérez recuerda que Espadas "anunció a bombo y platillo" en julio de 2019 la firma de un convenio entre el Ayuntamiento de Sevilla y el Patronato de la Vivienda para la rehabilitación integral de Los Pajaritos, una actuación que pretendía beneficiar a unos 15.000 pisos.

Sin embargo, después de un año y medio, "no se sabe nada de ello", y afirma que "únicamente" se han adjudicado por la Delegación de Obra Pública Municipal unas obras de emergencia de reconstrucción y refuerzo de los hastiales de las cubiertas de las viviendas municipales de Los Pajaritos, por un importe de 11.737 euros, que afectan a 80 viviendas, que no supone eliminar las cubiertas de uralita de los bloques y que no guardan relación alguna con el proyecto de rehabilitación integral anunciado por Espadas en 2019.

Mientras tanto, las antiguas viviendas municipales de Los Pajaritos "continúan su proceso de deterioro y los vecinos reclaman al alcalde que se derriben y se construyan nuevas viviendas por parte del Ayuntamiento", agrega el portavoz del PP.

Pérez destaca que en el marco del Plan Integral de Tres Barrios-Amate, "el mayor esfuerzo inversor se produjo durante el mandato municipal del Partido Popular 2011-2015", pues fue cuando se inició el Proyecto de demolición y nueva construcción de las viviendas municipales de Los Pajaritos, "un proyecto de renovación sin precedentes del barrio, que venía siendo reclamado por los vecinos desde hacía décadas y que supuso una inversión de más de tres millones de euros".

"LA REALIDAD"

El PP subraya que "la realidad" en materia social en el Ayuntamiento es el "colapso" de los servicios sociales, que mantienen a 1.700 personas "aproximadamente" en lista de espera en el centro de Tres Barrios-Amate, lo que supone "más de dos meses de demora" en ser atendidos desde que solicitan ayuda a través del servicio telefónico 010.

"Sevilla no puede estar abanderando los rankings de vergüenzas nacionales. Nada ha mejorado antes del Covid y, después del Covid, la situación ha ido cayendo en picado, con los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla colapsados", lamenta Beltrán Pérez.

DELITOS

En su opinión, otro problema agravado en los últimos tiempos en esta zona lo representa la inseguridad ciudadana, con la "proliferación de delitos" contra la integridad de las personas y la compraventa de sustancias estupefacientes.

A este respecto, asegura que prolifera la venta ilegal de viviendas municipales, que "son adquiridas por narcotraficantes para convertir estas viviendas en narcopisos" y, de hecho, los vecinos se quejan de la "escasa presencia" de efectivos de Policía, tanto de la Policía Local como de la Nacional.

En este punto, Beltrán Pérez recuerda que Sevilla habrá perdido 384 agentes en los ocho años de mandato de Espadas, según asegura que detallan los datos oficiales.

En otro orden de cosas, destaca la suciedad de la zona y critica un plan de choque de 60.700.000 euros del presupuesto municipal 2020 que "irían destinados a la mejora de las condiciones de las barriadas incluidas en el Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas", pero "esta supuesta macroinversión de recursos en las barriadas necesitadas de transformación social no ha tenido ninguna plasmación en la práctica y la situación de deterioro social de estos barrios está peor que nunca".

El portavoz del PP indica que en marzo de 2020 alertaron al alcalde de Sevilla del "agravamiento" de la situación de necesidad que presentaban zonas como el Polígono Sur, Tres Barrios-Amate, Torreblanca, Polígono Norte-La Bachilera-El Vacie , La Plata-Padre Pío-Palmete o El Cerezo.

El PP pide a Espadas "ante esta drástica situación un plan real" para empezar a sacar a los barrios más desfavorecidos de la situación de emergencia social en la que se encuentran. "Espadas lleva ya cinco años y medio de alcalde, y ha disfrutado de un periodo de bonanza económica que, sin embargo, no ha aprovechado para hacer lo que debía en estos barrios y así sacarlos de esa lista negra que es una humillación para la ciudad y sus vecinos", ha concluido el portavoz popular.