Temprano defiende potenciar el Diálogo Social y corregir fallos pero diferenciarlo de la participación institucional

Temprano, en declaraciones a Europa Press, ha recordado que el Diálogo Social es una seña de identidad de la Comunidad y cree que ha funcionado bien, con más de un centenar de acuerdos que han beneficiado a los ciudadanos, sobre todo a los "más débiles", que ha servido de ejemplo.

Sin embargo, ha reconocido que con el nuevo gobierno de coalición mientras que el PP ha defendido el Diálogo Social "tal y como estaba" ha habido "más tirantez" con Ciudadanos o los representantes de la formación naranja en el Gobierno.

A este respecto, ha afirmado que un instrumento que ha funcionado bien en Castilla y León no tiene por qué cambiarse, aunque "sí potenciarlo", ver dónde ha fallado para corregirlo, "pero nunca ponerlo en tela de juicio como instrumento" porque, ha recordado, "no es patrimonio ni de sindicatos, empresarios ni propio gobierno sino de los ciudadanos de Castilla y León".

El líder de UGT ha apuntado que las negociaciones, "como siempre", han sido difíciles, y que en una primera etapa estuvieron "enfrascados" en si había que cambiar el sistema del Diálogo Social en la Comunidad y no en solucionar los "graves" problemas de las personas y los ciudadanos, pero cree que es una etapa "ya superada".

DIÁLOGO SOCIAL E INSTITUCIONAL

Faustino Temprano considera que el Diálogo Social hay que "distinguirlo de la participación institucional" y por ello, aunque UGT no se niega a que otros colectivos tengan su participación social, no deben hacerlo en el Diálogo Social porque éste no es sólo información, sino "negociación, consulta, llegar a acuerdo y presupuestos determinados y seguimiento de la ejecución".

En cuanto a los incumplimientos de la Junta en los acuerdos a los que se llegaron en marzo, principalmente los que se referían a los ERTE, ha aclarado que luego se han corregido en segundo acuerdo y esperan seguir haciéndolo en los que se negocian.

En este contexto, ha pedido al Gobierno de la Junta y a su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, como máximo responsable, que siga apostando por el Diálogo Social "como instrumento al servicio de los ciudadanos" y, aún sabiendo que el dinero es escaso, que trate de solucionar en la medida de lo posible los problemas a aquellos colectivos que más lo necesitan porque lo que trae la pandemia es "cantidad de personas que lo están pasando mal y no se puede dejar a nadie atrás".

Así, ha marcado como objetivo mejorar las condiciones de vida de estas personas, "razón de ser" del sindicato y único motivo de su existencia, al igual que la del Diálogo Social.

Temprano ha agregado que, una vez reconducida la situación y tras llegar a nuevos acuerdos, esperan corregir los déficit que haya habido en la negociación de otros nuevos con el objetivo claro de dar una solución a las 38.000 personas a las que no ha llegado ayuda económica porque se acabó el presupuesto, ha insistido, porque se trata de no dejar "a ninguna persona atrás".