Andrés (CCOO) muestra algo de "desconfianza" ante las "agresiones" al Diálogo Social aunque está "a prueba de bombas"

Andrés, en declaraciones a Europa Press, considera que se ha "atacado al corazón" del Diálogo Social por parte de la consejería de Empleo e Industria que dirige Ana Carlota Amigo, lo que ha hecho que a pesar de los intereses distintos que puedan tener sindicatos y empresarios ha producido un efecto de "unión" ante lo que ha calificado de "tomadura de pelo", al modificarse unas bases de convocatoria de ayudas pactadas al día siguiente de haber estado reunidos sin que se les dijera nada, algo que "genera desconfianza".

Vicente Andrés considera que "lo grave" es que se modificaran las bases, no tanto que no lo dijeran, pero considera que "no se respetaron ni las más mínimas normas de educación y respeto" diciendo lo que iban a hacer. "Es una agresión a la que no acostumbrados, a lo mejor hay que acostumbrarse a estas cosas", ha asegurado el líder de CCOO, quien ha advertido de que si les llevan "a un terreno de la desconfianza, del incumplimiento, del enfrentamiento", aunque no gustará tendrán que "responder", que es lo que se ha hecho de forma conjunta.

A su juicio, esta "agresión" del Gobierno autonómico se suma a lo que considera otra, la de "diluir el Diálogo Social en una ilegalidad, al intentar introducir a otros actores, dado que este sistema se recoge en el Estatuto de Autonomía, tiene una ley y tiene definidos quiénes son.

"Tratar de hacer una ilegalidad con nocturnidad y alevosía como se ha hecho es una barbaridad, no se si es el error del principiante, de Carlota, o del grupo de Cs en el Gobierno, pero son dos agresiones en muy poco tiempo", ha aseverado Vicente Andrés, quien ha criticado que se hayan "sacado de la manga", sin sentido jurídico "ni pies ni cabeza", comisiones especializadas o que haya reuniones con 30 asociaciones y se diga que se van a meter en el Diálogo Social sin contarlo a sus integrantes.

A este respecto, ha afirmado no entender cómo se pudo hacer esto "con una recién llegada", lo que a su juicio "o es una temeridad" o, algo por lo que se ha inclinado, "recibía instrucciones".

AÚN ASÍ, "A PRUEBA DE BOMBAS"

A pesar de todo, ha asegurado que el Diálogo Social "está a prueba de bombas" porque está "muy arraigado" en la sociedad y es la implicación de sindicatos y patronal en la economía y la toma de decisiones.

Vicente Andrés ha reconocido que van saliendo las convocatorias, a pesar de los incumplimientos de los acuerdos del 25 de marzo, aunque a su modo de entender "tarde".

Ahora, ha recordado, se siguen negociaciones como la de la nueva Estrategia Integrada de Empleo, se está avanzando y se quiere firmar "en cuanto se pueda", sobre todo en lo que pueda afectar a los planes de empleo porque cree que "hay que parar la hemorragia" de la situación de crisis actual con empleo público temporal, de forma que la economía se recupere y ya, después, llegue el privado.

El líder de CCOO ha señalado que se negocia pero "es un poco como andar con un cepo en la pierna" porque se hace "con un poquito de desconfianza", dado que ya se ha llegado a un acuerdo como el plan de choque, pero aún así "las heridas siguen un poquito abiertas" por el incumplimiento de los ERTE y lo que trataron de hacer de diluir el Diálogo Social y ha apuntado que la consejera "por donde va" sigue diciendo que lo quiere "abrir".

Además, ha agregado, el "el elemento COVID condiciona", pero cree que los presupuestos "teóricamente" dan para hacer acuerdos más amplios desde el punto de vista financiero. Por ello, "a pesar de la desconfianza de los incumplimientos y el ataque al Diálogo Social", ha asegurado que van a seguir negociando "desde la filosofía de llegar a acuerdos" y no de ver "dónde buscar para romper" y cree que las negociaciones "no van tomando mal camino" y, "aunque hasta el rabo todo es toro", van "avanzando".