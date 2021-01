Ayuntamiento destaca la inversión "sin precedentes" en patrimonio y el "rigor" de US con plan director

En un comunicado, Fuentes ha aclarado, asimismo, que el Plan Director de Patrimonio, que se encuentra en fase final de coordinación entre las distintas áreas del Consistorio implicadas en la titularidad y gestión del patrimonio, es un documento "ambicioso y sin parangón" en la gestión municipal previa en la materia y que establecerá las líneas básicas de intervención y gestión del patrimonio de Sevilla para los próximos años. "Se trata de un plan que está redactando la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla, adjudicataria del contrato de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, con sumo rigor y un exquisito nivel de profesionalidad", según ha explicado Fuentes.

"Como el PP nunca ha hecho este tipo de trabajos, no sabe tampoco ni cómo se elaboran, ni cómo se coordinan ni cómo se implementan, de ahí que, a cada dos por tres, esté con las mismas críticas", ha argumentado la delegada.

Mientras tanto, subraya que el gobierno municipal "no sólo no está parado en proyectos de mejora del patrimonio de la ciudad, sino que tiene en marcha inversiones de gran envergadura, e incluso no sólo en patrimonio público municipal, sino que también está respaldando la rehabilitación de edificios privados, como los conventos de clausura".

Tras culminar actuaciones como la rehabilitación del Pabellón Real, en el Parque de María Luisa o la Hacienda Miraflores, así como nuevas fases en Santa Clara o la Fábrica de Artillería, en estos momentos están en marcha proyectos como la conversión de gran parte de la Fábrica de Artillería en el Centro Cultural y de Innovación Magallanes, la rehabilitación de la Muralla de la Macarena, la Torre de Don Fadrique o el Pabellón de Ingresos de la Ranilla, así como distintos proyectos ya redactados en el Real Alcázar de Sevilla.

Junto con ello, se han realizado actuaciones en las iglesias de San Hermenegildo y San Laureano, se acometen constantes labores de conservación en monumentos (esculturas, fuentes, azulejos cerámicos, etcétera.) ubicados en espacios públicos de la ciudad, se ha aprobado una estrategia de protección de los edificios regionalistas que antes no existía, con hasta 34 inmuebles ya protegidos, y existe además un plan de rehabilitación y puesta en valor de conventos e iglesias con ayudas para los conventos Madre de Dios, San Leandro y Santa Inés, la Capilla de San José o la Puerta de Córdoba.

"Mientras que el PP se empecina en vociferar, tras lo que esconde una absoluta falta de credibilidad y falta de compromiso para con Sevilla, el gobierno de la ciudad se dedica a trabajar y a invertir para la mejora del patrimonio común de todos y todas", ha concluido Fuentes.