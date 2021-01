Muere la niña de 7 años que pidió a los médicos que la dejaran morir tras sufrir maltrato físico y sexual en casa

Yatziri, una niña de 7 años que llevaba ingresada desde hace cuatro meses en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital mexicano tras los graves abusos físicos y sexuales que recibía en casa, ha muerto, según informó el Gobierno de Puebla.

El caso de la joven conmocionó a México, ya que al ingresar en el hospital, la niña pidió a los médicos que la dejaran morir: "No me curen, no quiero volver con mis padres para que me sigan pegando".

Tanto los padres, como la madrastra de la niña han sido detenidos por la policía, mientras que un tío, que abusaba sexualmente de la pequeña, se encuentra prófugo de la justicia.

La pequeña Yatziri, que ya había ingresado en otras ocasiones por quemaduras, perdió un pulmón y sufría varias hemorragias internas debido a la intensidad de la paliza que había recibido.

Tras cuatro meses en cuidados intensivos, la pequeña sufrió un fallo multiorgánico que finalmente acabó con su vida.

"Lamentamos el sensible fallecimiento de la niña Yatziri, y refrendamos el compromiso de que los actos ocurridos con la menor no quedarán impunes", informó el Gobierno de Puebla en Twitter.