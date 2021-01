Mallada (PP) Pide a Barbón medidas que frenen la "sangría demográfica" y evite la fuga de jóvenes asturianos

Mallada ha incidido en que el Gobierno de Adrián Barbón, mantiene las históricas políticas erróneas del PSOE asturiano que han llevado a Asturias a ser la comunidad más envejecida de España y la que lidera la perdida de población joven.

"Y el Presupuesto regional para este año aprobado recientemente, no corrige esta tendencia", ha dicho Mallada durante su intervención en un acto organizado por Nuevas Generaciones de Asturias, que ha contado con la participación de la diputada nacional por Vizcaya y candidata a la presidencia nacional de Nuevas Generaciones, Beatriz Álvarez Fanjul, y con el presidente de Nuevas Generaciones de Asturias, Andrés Ruiz.

La popular ha subrayado que las dificultades que atraviesan los jóvenes asturianos "vienen de lejos pero se ven ahora agravadas por la crisis de la Covid19, que está mermando aún más sus posibilidades laborales, económicas y de emancipación, dejándoles en una situación límite".

Teresa Mallada ha incidido en que la falta de apuesta por los jóvenes asturianos de los distintos Gobiernos socialistas "ha quedado patente en los presupuestos para 2021 recientemente aprobados por todos los grupos políticos con representación en la Junta General del Principado, incluso con la abstención de Vox, con el único voto en contra de nuestro partido".

"El PP no ha caído en la trampa de Adrián Barbón, que bajo la excusa de que Asturias necesita un presupuesto en este difícil año 2021, ha conseguido que todos los partidos políticos menos el PP, sacaran adelante un presupuesto cualquiera: un presupuesto que no ayuda en absoluto ni a los asturianos en general ni a los jóvenes asturianos en particular", añadió Mallada.