Los autónomos, indignados porque su cotización sube este año de 3 a 12 euros pese a sus dificultades por la pandemia

Las cotizaciones sociales de los autónomosse elevarán entre 3 y 12 euros desde enero, según la base por la que coticen, de acuerdo con el Real Decreto-ley, de 28 de diciembre de 2018, que contemplaba un incremento de los tipos de cotización por contingencias profesionales y cese de actividad en 2019, 2020 y 2021. Así, se establece un aumento del tipo de cotización del 0,8% de 2020 al 0,9% en 2021 en el caso del cese de actividad y del 1,1% hasta el 1,3% por contingencias profesionales.

Pese a que el cambio de 2020 debería haber entrado en vigor al comenzar el año, no fue hasta octubre del año pasado cuando se aplicó la subida. De hecho, durante la mayor parte de 2020, los autónomos estaban pagado el 30% de su base de cotización, en lugar del importe correspondiente al 30,3%. La subida en los tipos de cotización afecta a todos los autónomos excepto a aquellos que están acogidos a la bonificación de la 'tarifa plana'.

Según explica la Seguridad Social, las subida de tipos por contingencias profesionales y cese se suele incluir normalmente en las modificaciones de tipos y de bases de cotización mínimas y máximas simultáneamente en la orden de cotización, "algo que durante 2020 no se ha hecho". Así, señala que, como no se hizo al inicio de año y posteriormente tampoco por el Estado de Alarma, no se procedió hasta octubre, aunque era algo que "estaba pendiente". También recuerda que en la cuota de noviembre se incluyó la subida de septiembre y que está pendiente la parte correspondiente entre enero y agosto.

Todavía queda por conocer cuándo la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) procederá al cargo de las liquidaciones que no se cobraron de enero a agosto de este año. Este importe oscila entre los 22 euros y los 98 euros, dependiendo de la base de cotización por la que cotice el trabajador autónomo, y que es el resultante de sumar los meses en los que se debería haber cargado este importe y no se hizo. Así, la cuota de autónomos pasa a ser, en el caso de cotizar por la mínima de 289 euros, y de 1.245,4 euros si el trabajador por cuenta propia cotiza por la máxima.

🟢La subida de octubre y la prevista para enero se pactó en el año 2018, cuando la economía crecía al ritmo del 3%, ahora estamos cayendo un 12%.



Esta semana, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, ha denunciado que "si de verdad se apoya a los autónomos, ¿qué necesidad hay, con la que está cayendo de subir las cuotas otra vez? ¿No se puede aplazar la subida? ¡Menos marketing y más realidad!", ha añadido.