Ramón Fuertes, sobre el 2020: "Un año muy duro en el que Ciudadanos ha garantizado estabilidad y acuerdos"

En ese sentido, Fuertes ha valorado el papel de Ciudadanos en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Teruel, puesto que el Consistorio ha impulsado decenas de medidas de reactivación económica para autónomos y empresas, reforzando los servicios sociales, apoyando el comercio local y fomentando el empleo. "Ha sido un año duro en el que hemos tenido que gobernar adaptándonos a la situación originada por la pandemia, pero sin dejar de realizar los asuntos ordinarios de la ciudad", ha añadido.

Asimismo, ha señalado que la prioridad desde el Ayuntamiento ha sido "ir un paso por delante del virus cubriendo las necesidades de los turolenses". "Frente a los continuos cambios de normativa, el Ayuntamiento ha trasladado certidumbre y confianza, somos la administración más cercana al turolense y así lo hemos demostrado".

Fuertes ha subrayado también "la oposición responsable ejercida por Ciudadanos en la DPT", anteponiendo el interés general de los turolenses: "Reclamamos desde el primer momento un presupuesto de la recuperación que contara con el consenso de todos los grupos para que nuestra provincia pudiera superar esta crisis".

Gracias a este trabajo constructivo, Ciudadanos ha sacado adelante todas sus enmiendas, logrado aumentar en 30.000 euros las ayudas a emprendedores, impulsar la conciliación familiar mediante un programa conjunto con Cruz Roja dotado con 20.000 euros y fomentar la vivienda en el medio rural gracias a sus enmiendas aprobadas para presupuesto de 2021.

De este modo, los ayuntamientos contarán con 50.000 euros para modificar sus planes generales y con otros 300.000 euros para derribar los inmuebles en ruina. El objetivo de Ciudadanos es lograr que edificios peligrosos y en desuso puedan ser aprovechados por los municipios para construir vivienda nueva o generar espacios para el disfrute de la ciudadanía como plazas y parques.

SACRIFICIOS

Fuertes ha recordado que los turolenses están realizando "inmensos sacrificios para salir adelante en estos duros momentos", por lo que ha insistido en la necesidad de que los representantes públicos "sumen voluntades e ideas para estar a la altura de los ciudadanos".

"Debemos ser responsables y mostrar voluntad de diálogo para que ningún turolense se sienta excluido de la respuesta que las instituciones dan al Covid19. Las situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales, pero desgraciadamente hay partidos que se niegan a mostrar esta unión", ha agregado.

"Miles de ciudadanos ven peligrar su empresa, su puesto de trabajo, tienen dificultades para conciliar la vida laboral y familiar, sufren confinamientos o no llegan a fin de mes. Nosotros, que hemos sido elegidos representantes en las instituciones, no podemos permitirnos no alcanzar acuerdos para ayudarles. Este ha sido el objetivo de Ciudadanos en este 2020 en todas las instituciones", ha concluido.