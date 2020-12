España despide 2020 con casi 2 millones de casos y el temor a que la Nochevieja sea el 'empujón' hacia la tercera ola

El Ministerio de Sanidad ha reportado un nuevo incremento de la incidencia acumulada en 14 días, que aumenta en 14 puntos hasta los 279 casos de covid por cada 100.000 habitantes, además de notificar 18.047 nuevos contagios —la mayor cifra diaria desde el 13 de noviembre— que elevan la cifra total de positivos a 1.928.265, y la de muertos a 50.837, con 148 fallecidos más.

Además, las comunidades han notificado a Sanidad que hay 11.535 enfermos ingresados (370 menos que ayer) en los hospitales, con una ocupación del 9,49 por ciento frente al 9,80 % del miércoles, que en el caso de las ucis se sitúa en el 21,21 % de las camas.

Visto el panorama, la mayoría de las comunidades mantienen con pocos cambios esta Nochevieja las restricciones que estaban en vigor desde Nochebuena pese a la fase expansiva del virus, aunque algunas, más precavidas, como Baleares y Cantabria, las han endurecido, y con especial dureza a partir de mañana, Extremadura.

"Tenemos una capacidad de detección inmensamente superior a la primera ola, estamos mucho mejor preparados en cuanto a vigilancia, tenemos sistemas asistenciales más resilientes, pero eso no quiere decir que anímicamente vayamos a estar bien preparados. Ninguno queremos que venga una tercera ola", ha afirmado Simón en una entrevista este jueves para la agencia Efe.

Lo peor, dice, será alimentar al virus estas navidades y que el repunte se agudice a mediados de enero, comprometiendo así el proceso de vacunación que acaba de empezar: "Si conseguimos que no llegue hasta finales, estaremos en una posición radicalmente diferente porque ya habremos vacunado a una parte importante de nuestros más vulnerables, y eso cambia mucho las cosas". No duda Simón en que ese repunte postnavideño se va a producir. Lo que no se puede saber es cómo de grande será.

Otros datos del día

Por comunidades, el mayor número de contagios se sigue registrando en Baleares, con una incidencia acumulada de 530,86 (528,77 ayer); seguida de Extremadura, con 511,56 (459,86); Madrid 400,04 (371,24); Comunidad Valenciana, con 390,73 (377,40); Cataluña 369,07 (349,48); y Castilla-La Mancha, con 329,44 (308,63).

Sanidad ha notificado 622 nuevas defunciones en los últimos siete días (frente a las 646 notificadas el miércoles para el mismo período), de las que 131 se han producido en la Comunidad Valenciana, 70 en Andalucía, 63 en Madrid, 53 en Castilla y León, 43 en Aragón, y 41 en Cataluña. Desde que se inició la pandemia, Madrid se sitúa a la cabeza del número de fallecimientos, con 11.828 defunciones, seguida de Cataluña, con 8.723, Andalucía, con 5.123, y Castilla y León, con 5.081.

La mayor presión hospitalaria en las ucis sigue estando en Cataluña, con un 34,10 % de ocupación (34,01 % ayer); seguida de Baleares, con un 30,48% (31,51 %); Comunidad Valenciana, un 29,25 % (29,31 %); Castilla-La Mancha, con 26,05 % (25,53 %)y Castilla y León, con 25,92 % (26,29 %).

Por encima de la media nacional de 21,21 % también se encuentran las ucis de Madrid (25,65 %) y La Rioja (23,33 %).