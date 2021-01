¿Las relaciones sexuales retrasan o adelantan la menstruación?

Algunas mujeres pueden experimentar adelantos o retrasos en su menstruación que suelen coincidir con mantener relaciones sexuales. Como es algo que les ha podido ocurrir en más de una ocasión, han relacionado el sexo con esos cambios que se producen cuando les viene la regla. Pero ¿qué hay de cierto en esto?

Lo cierto es que las relaciones sexuales en sí no interfieren en la menstruación. No obstante, sí que puede haber ciertos factores vinculantes que pueden provocar esos adelantos o retrasos. Esto es lo que veremos a continuación.

El estrés puede hacer que el ciclo menstrual se vuelva irregular

Según la Sociedad Española de Fertilidadel estrés es uno de los factores por las que el ciclo menstrual puede volverse irregular. De esta forma, pueden producirse adelantos o retrasos en la menstruación después de mantener relaciones sexuales. Pero es que el estrés no solo está relacionado con el trabajo, preocupaciones, etc. También el sexo puede provocar estrés.

A esto se le conoce médicamente como ansiedad sexual y es más frecuente de lo que pueda parecer. Esta ansiedad que produce un estrés puede surgir antes, durante o después de mantener relaciones, lo que tiene un impacto claro en el ciclo menstrual. Es normal, si sufrimos esta ansiedad que la menstruación se adelante o se retrase tras el sexo, ya que es el detonante del estrés. Pero, normalmente, es mucho más frecuente que se retrase.

¿Cuáles pueden ser las razones por las que las relaciones produzcan estrés? Pues los problemas de pareja, la falta de comunicación que impide el disfrute, la falta de confianza en la otra persona, etc. La manera de resolver es tratando la causa de ese estrés y suele ser de ayuda acudir a un profesional especializado en sexología.

El orgasmo puede hacer que la menstruación se adelante

Pero el estrés no es el único motivo por el que la menstruación puede cambiar tras mantener relaciones sexuales. Otra de las causas puede ser llegar al orgasmo, algo que en un principio parece que no tiene relación, pero cuyas razones se encuentran en los cambios que experimenta el cuello del útero.

Pilar Cristóbal que tiene su consultorio en 20 minutos para responder a las preguntas y dudas de nuestros lectores explicó que "una de las consecuencias del orgasmo es que produce una relajación del cuello del útero y del útero mismo". Pilar nos dice que cuando esto ocurre no es nada extraño que se adelante la menstruación, por ello, no debemos preocuparnos.

Cuidado con las relaciones sexuales de riesgo

Una de las últimas razones por las que una relación sexual puede causar un retraso en la menstruación es si se ha mantenido sexo sin tomar precauciones. En estos casos puede que se haya producido un embarazo, lo que sería el motivo por el que la menstruación no aparece. Conviene hacerse una prueba lo antes posible para salir de dudas tanto si no se ha utilizado un método anticonceptivo como si se ha roto el preservativo, que es algo que puede pasar.

Estas son algunas de las causas por las que las relaciones sexuales pueden estar relacionadas con los adelantos o retrasos en la menstruación. En el caso del orgasmo no debe preocuparnos, pero en las demás conviene tener especial cuidado. El estrés afecta a nuestro bienestar, no solo al ciclo menstrual, y las relaciones sexuales de riesgo no solo pueden provocar un embarazo no deseado, sino la posibilidad de contraer una ITS o ETS.