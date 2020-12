Puig acomiada l'"any fatídic" amb la vista posada en la dècada "més decisiva"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha acomiadat en el seu tradicional missatge de Cap d'Any aquest 2020 com un any "fatídic", el "més difícil" de la nostra vida, però amb una mirada posada en l'esperança que s'obri amb la vacuna i en la dècada "més decisiva" que arriba. Reivindica que és temps de la "gestió, eficàcia i el 'trellat'", i, segons ha dit, els valencians "no volem només alçar-nos" després de la pandèmia sinó "posar-nos en peus i enlairar".

Des de la Nau de la Universitat de València, com a símbol de la ciència, l'educació i Europa, en aquest any que "ens ha portat al límit", ha recordat als morts i malalts pel coronavirus, la "tristesa" d'aquests mesos i ha compartit el seu "afecte i una sentida abraçada" amb les 2.800 famílies valencianes que han perdut a un ésser estimat.

I també ha donat les gràcies per tot l'esforç que està fent la societat valenciana, un poble que assegura que "no és com ho pintaven quatre tòpics falsos, sinó que ha demostrat ser immensament fort, prudent i convençut". "Hem desfet l'estereotip del 'meninfotisme' practicant el millor 'patriotisme': el patriotisme dels valors, del civisme i de la responsabilitat", ha defensat.

Aquesta és una de les tres "fortaleses" de la societat valenciana que ha destacat en el seu discurs, juntament amb "uns servidors públics als hospitals, en els centres de salut, en les residències, en els cossos de seguretat i a les aules, que han arriscat la vida per persones desconegudes, i que han enaltit el nostre model social de benestar" i amb "un gran teixit d'empreses, de cooperatives, d'autònoms, de treballadors i de treballadores plenament compromesos amb la prosperitat".

El president ha subratllat que ara es dóna pas a una "dècada de les oportunitats", en la qual la resposta solidària de la Unió Europea "ha sigut molt diferent" a la de la crisi financera anterior i "ens dóna força per a una eixida més ràpida, vigorosa i transformadora".

Puig ha destacat els tres pactes aconseguits en la Comunitat Valenciana per a fer front a la crisi -el social amb patronal i sindicats; l'aliança institucional amb Generalitat, diputacions i ajuntaments i l'acord polític secundat pel 90% de les Corts-, i un acord que, com a "agenda immediata", té apuntats els reptes de superació de la pandèmia i reactivació econòmica.

"La prioritat, en aquests mesos tan difícils que tenim per davant és salvar vides, salvar ocupacions i salvar famílies"

"La prioritat, en aquests mesos tan difícils que tenim per davant és salvar vides, salvar ocupacions i salvar famílies. Així i tot, no volem només alçar-nos. Volem posar-nos en peus i enlairar. I estem davant una oportunitat històrica per a aconseguir-ho", ha sostingut el cal del Consell, qui ha admés que la realitat que "més preocupa", juntament amb la salut, és la creació d'ocupació però, per a això, la Comunitat Valenciana rebrà d'Europa "cinc vegades més recursos -en només 3 anys-, que tots els fons europeus percebuts en una dècada i mitja".

"És una situació inèdita", ha dit Puig, que sosté que ha de traduir-se en la creació de 90.000 llocs de treball en els pròxims tres anys en la Comunitat Valenciana, que siguen ocupacions de qualitat associats al coneixement, a la nova indústria, a la sostenibilitat de les noves energies i a la digitalització.

"Nou renaixement valencià"

Per tant, ha augurat que, a partir de demà, "posem la primera pedra de la nostra transformació. A partir de demà, fem el primer pas cap a un Nou Renaixement valencià".

Per a Puig, 2021 és l'"any de l'esperança" tant per l'arribada de la vacuna gràcies a la ciència com per la reactivació impulsada des d'Europa i ha al·ludit a l'humanista Lluís Vives i als seus ensenyaments com a exemple del que denomina "Via valenciana" per a eixida de la crisi: "Que el més feble siga assistit pel més poderós".

En aquest context, ha apel·lat a evitar el camí de la "crispació" i les "trinxeres" que "desgraciadament" es veuen cada dia, i a desplaçar el "soroll estèril" perquè "sobren murs i falten ponts".

"Venim d'aprovar els pressupostos de 2021 per a la Comunitat Valenciana, i ho hem fet amb el major suport de la història de l'autogovern; també tenim a Espanya Pressupostos Generals de l'Estat per primera vegada en tres anys i finalment, hi ha hagut un acord sobre el Brexit i serà el que volíem: el menys Brexit possible. Ara, el que toca és treballar. Que cadascun aporte el millor que tinga. És el temps de la gestió, de l'eficàcia i del trellat", ha exposat.

Finançament i debat territorial

El president ha fet referència en el seu discurs també al fet que aquest trellat o "sentit comú" ha d'impregnar el debat territorial espanyol, tant en finançament com a fer viable una "Espanya d’Espanyes".

En el primer cas, ha recalcat que 2021 ha de ser l'any del finançament "just" per "justícia amb territoris com la Comunitat Valenciana, profundament discriminada", i també per a fer viable "una 'Espanya d’Espanyes' que suture ferides, promoga la reconciliació i genere complicitats".

Al seu judici, s'ha d’"eixir ja del 'confinament mental' d'eixe nacionalisme excloent que aboca a la uniformitat o a l'independentisme" i ha defensat que Espanya "no està trencada" sinó que és un "trencadís", un "mosaic d'identitats i cultures que enriqueixen, que aporten, que sumen".

Puig ha acabat el seu discurs amb un record a les dones víctimes de la violència de gènere, als majors que viuen en soledat, als joves emigrats, als menors en risc de pobresa infantil i a la "reculada de la classe mitjana i el sorgiment de treballadors pobres que cada matí s'enfronten a la precarietat laboral".

"Tenim molts reptes per davant. Ho sabem. I ho assumim. El que necessitem és coratge i determinació", coratge "per a evitar la paràlisi" i "determinació per a encertar el camí". I ací ha demanat un "plus d'esforç individual i col·lectiu", amb el record dels dibuixos dels xiquets als balcons, dels aplaudiments en el confinament, la "mans essencials" dels qui han aportat un treball vital i les "arrugues de l'experiència que a tantes famílies han ajudat". "Amb eixes mans tirarem avant. El camí ja ha començat", ha augurat.