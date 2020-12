"Sí, volvemos", el vídeo electoral de Illa para que "vuelva" Cataluña

El vídeo electoral del PSC para las elecciones del 14F pide recuperar la Cataluña "pionera, generosa, sin revanchas, del sentido común, del reencuentro", misión para la que ha "vuelto" el ministro de Sanidad y ahora candidato a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa.

"Vuelve el futuro, lo que siempre hemos sido. La Cataluña que nunca hemos perdido, a esa Cataluña no hay quien la pare. Sí, volvemos", afirma Illa en el vídeo electoral hecho público este jueves por los socialistas catalanes.

El todavía ministro dibuja una Cataluña "desorientada y paralizada" en la que se dedica demasiado tiempo "a cosas que no importan".

Por ello, pide el voto para recuperar una Cataluña "que siempre ha sido un referente": "La Cataluña que queremos, en la que creemos, la que nos merecemos", señala.

Una Cataluña "pionera, generosa, sin revanchas, del sentido común, del reencuentro" para la que los socialistas han decidido hacer "volver" a Illa, al frente del Ministerio de Sanidad durante este año de pandemia.

En su cuenta de Twitter, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su "inmensa gratitud y todo el apoyo" a Illa, quien lidera "un proyecto para todos y todas, para hacer volver la Cataluña que merecemos".

En el video, Illa explica que vuelve a Cataluña porque cree que "Cataluña también tiene que volver" a lo que siempre ha sido, según él.

"Hagamos que vuelva la Cataluña siempre ha sido un referente", ha dicho, y ha añadido que esa Cataluña es imparable.

El PSC cree que Illa puede ser "un revulsivo contra la resignación"

El PSC considera que la candidatura a la presidencia de la Generalitat del ministro Salvador Illa puede ser "un revulsivo contra la resignación", una idea que los socialistas catalanes buscan sintetizar mediante el lema de campaña "vuelve Cataluña".

El día después de que el PSC proclamara a Illa como candidato a la presidencia de la Generalitat en lugar del primer secretario del partido, Miquel Iceta, los socialistas han defendido que la elección del ministro puede atraer a votantes "de todas las sensibilidades" y hacerles ganar las elecciones.

En rueda de prensa telemática, la viceprimera secretaria del PSC y número dos del partido por Barcelona el 14F, Eva Granados, ha afirmado: "Ofrecemos a la sociedad catalana no un candidato, sino un presidente".

También ha justificado que Illa negara, pocas horas antes de que se conociera la noticia, de que iba a ser él el candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat.

"Ha estado y está centrado en la gestión de la pandemia y no ha querido que el foco se apartara ni un milímetro de su responsabilidad. Ha querido esperar a un buen momento para el ministerio y para el conjunto del Gobierno", ha dicho.

Asimismo, Granados ha alabado el "gesto de generosidad, responsabilidad e inteligencia" de Iceta al ceder el testigo a Illa.

Precisamente Iceta ha asegurado esta mañana que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha ofrecido "colaborar" en la política nacional, ante lo que ha subrayado que pone su disponibilidad y capacidades a disposición del jefe del Ejecutivo y de los socialistas para lo que sea necesario.

"A mí me gusta sentirme útil", ha afirmado Iceta, que ha reconocido que hay "cierta fascinación por cargos y protocolos", aunque "se pueden hacer muchas cosas en política": "Tengo una vocación de servicio público que no me la acabo", ha subrayado.

El líder del PSC ha explicado que la decisión de que hubiera un candidato alternativo a las elecciones del 14 de febrero la tomó a finales de julio, cuando llegó a sus manos un estudio que indicaba que había votantes que pensaban que él no representaba el cambio que estaban reclamando.

El día 16 de noviembre se reunió con Pedro Sánchez en Madrid y acordaron que Salvador Illa podría ser el candidato del PSC, aunque el anuncio no podía hacerse público hasta finales de año, una vez comenzara la campaña de vacunación contra la COVID-19.

El primer secretario del PSC ha remarcado que no renunció a liderar la candidatura "alegremente", sino porque estaba "absolutamente convencido" de que Illa tenía más posibilidades de ganar.

Ha definido asimismo a Illa como "el Messi de la política" y ha agregado que los militantes están entusiasmados con el cambio: "Esta decisión vuelve a poner al PSC en la lucha por la primera posición y esto hacía años que no pasaba".