El PP considera que Vara está "estrellado" tras un mensaje de fin de año "alejado de lo que sienten" los extremeños

Tras indicar que el discurso de Vara fue un "decepcionante" y que "defraudó a propios y extraños y a los mismísimos socialistas, aunque muchos de ellos no lo dirán públicamente", ha afirmado que la intervención la pasada noche del presidente de la Junta con motivo del fin de año fue "sin sentimiento, vacío, frívolo, y alejado de lo que sienten y padecen miles de familias extremeñas, de parados, pensionistas, autónomos, mayores, hosteleros, comerciantes".

En este sentido, Parejo ha incidido en que 2020 ha sido un año "perdido" y de "grandes pérdidas" porque Extremadura, además de las personas que han fallecido por la Covid-19, empezó "estando a la cola del país" y acaba "a la cola del país" pero con los "problemas agravados" en materia de paro y de pobreza, así como de despoblación.

"Nuestros déficit y debilidades se han visto agravados como consecuencia de la pandemia y de la inacción del gobierno autonómico", ha espetado el 'popular', quien también ha recordado las 1.700 pérdidas humanas en este ejercicio por la pandemia así como los más de 500 establecimientos hosteleros "perdidos en los últimos nueve meses".

Así, en declaraciones a los medios este jueves en Badajoz, Juan Parejo ha considerado que para la región "el final de año es preocupante, incierto y no invita al optimismo", tras lo cual ha recalcado que el PP "seguirá luchando como único partido real de la oposición" para seguir defendiendo la Constitución, el Estado de Derecho, la libertad, la monarquía y la "bandera" pese a que el Gobierno está "luchando contra ello".

En este sentido, ha pedido para el año 2021 "salud, efectividad en las vacunas" y "sobre todo" que tanto el Gobierno central como el de la Junta de Extremadura "acierten" y se pongan a gestionar "cuanto antes" sobre las "prioridades" de los ciudadanos.

SITUACIÓN "PREOCUPANTE" DE LA COVID

Por otra parte, Parejo ha advertido de que la situación de la pandemia de la Covid-19 en Extremadura es "preocupante" con una cifra "récord" de contagios que, para el PP, debe llevar a la Junta a "reaccionar y actuar de manera inmediata".

Al respecto, ha recriminado que "el gobierno (regional) se reunió de manera extraordinaria ayer a las 6 de la tarde y en vez de anunciar medidas decidió no tomar ningún tipo de decisiones porque a las 9 de la noche se celebraba el discurso de Navidad del presidente de la Junta". "Para no ensombrecer y no contraprogramar el discurso del presidente decidieron dejar aparcadas las medidas hasta el día de hoy", ha dicho.

Esta circunstancia, según el 'popular', evidencian que "el PSOE y la Junta anteponen sus intereses políticos a la salud de los extremeños", cuando "ahora debería primar la salud de los extremeños" y "en un tercer plano estará la política".