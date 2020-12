Armengol considera que el Pacte "funciona muy bien" y cree que "el PP no ha estado a la altura" durante este 2020

En una entrevista en 'Al Dia IB3' recogida por Europa Press, Armengol ha agradecido el trabajo de Ciudadanos y El PI-Proposta per les Illes Balears en la oposición, mientras que ha criticado la postura de Vox y el Partido Popular ante la crisis sanitaria.

"De Vox sabíamos que no podíamos esperar gran cosa", ha indicado, pero ha lamentado la oposición del PP balear, "un partido que ha gobernado muchísimos años en esta comunidad". "Del PP he echado de menos el sentido de responsabilidad", ha asegurado, a la vez que ha añadido que la formación "no ha estado a la altura de las circunstancias", al no haber querido sumarse al Pacto de Reactivación, entre otras cuestiones.

Respecto a la reciente a la propuesta de El PI de un gobierno de concentración, la presidenta ha criticado que la formación "intenta sacar algún titular de diario". "En estos momentos yo no creo que esa sea la solución para la situación de la COVID-19. Este no es un planteamiento que se haga en Baleares, ni en ninguna otra comunidad o que se haga a nivel del Gobierno español", ha indicado.

En este sentido, ha asegurado que el problema actual "no es el Govern, ni el Pacte", puesto que "el Pacte está funcionando muy bien".

CASOS DE MENORES TUTELADAS

En cuanto a los casos de explotación de menores tuteladas, un tema que ha marcado la actualidad de este 2020 en Baleares, la presidenta ha lamentado que es "una situación realmente dramática". "El Consell de Mallorca es quien tiene la responsabilidad de estos centros de menores y ha tomado todas las medidas y ha trabajado intensamente tanto con asesores como con la comisión política", ha apuntado.

Asimismo, ha indicado que en la institución insular están abiertos a la oposición, a entidades y a todo el mundo que tenga interés en esta cuestión para hacer aportaciones. "Es una problemática que no viene de ahora, es estructural y no afecta solo a Baleares", ha añadido.

LA VUELTA AL COLEGIO Y LA RECUPERACIÓN DEL TURISMO

Sobre la vuelta al colegio tras las vacaciones de Navidad y el aumento de contagios actual, ha asegurado que "no plantea un retraso en la escuela", puesto que esta "ha demostrado ser un entorno seguro". Así, ha agradecido el esfuerzo y el trabajo de los alumnos y de la comunidad educativa para adaptarse a esta situación de la pandemia.

Respecto a la recuperación económica, ha explicado que el Govern balear está trabajando para reabrir el turismo, por un lado, con el sector para tener todos los protocolos de seguridad, así como con los mercados emisores y los touroperadores.

Además, ha recordado que los ERTE o los fondos europeos serán herramientas para la recuperación económica en la comunidad tras la crisis y ha destacado la "esperanza" de la llegada de la vacuna para este próximo 2021.