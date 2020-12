'Cuatro al día' sorprende a su directora contactando en directo con su familia, con los que no podrá pasar las fiestas

Las fiestas navideñas de 2020 están siendo realmente extrañas para millones de personas que, en un acto de prudencia y responsabilidad, han decidido quedarse en casa. Las medidas impuestas por los gobiernos de las comunidades, con el objetivo de reducir los contagios, han afectado a Pilar Cerisuelo, directora de Cuatro al Día, que no podrá pasar las fiestas con sus padres este año.

La periodista trabaja y reside en Madrid, pero su familia se encuentra en la Comunidad Valenciana por lo que, como muchos otros ciudadanos, no podrá reunirse con su familia durante estas fechas tan señaladas. Por ello, sus compañeros de Cuatro al día quisieron tener un detalle con ella.

Después de mostrarle un vídeo que contenía imágenes de su infancia junto a sus padres, el espacio de noticias contactó en directo con un reportero que se encontraba en la casa de la familia de Cerisuelo, en Vila-real.

"Me acuerdo mucho de mi hija, que no puede estar aquí", comentó el padre de la directora, visiblemente emocionado. "La queremos muchísimo y que pase el Año Nuevo con alegría, que nosotros estamos bien", explicaba su madre. Como era de esperar, Pilar no pudo aguantar las lágrimas al ver en la pantalla a sus padres, su hermana y su cuñado.

"Pili, te queremos mucho. Queríamos darte esta sorpresa para que te sintieses un poquito más cerca de tu familia", confesó Joaquín Prat, presentador del programa.