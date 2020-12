Carnero cree que el Brexit no será positivo y aboga por abrir los productos de CyL a otros mercados "muy interesantes"

Este es uno de los mensajes que ha traslado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en una entrevista concedida a Europa Press para repasar los principales hitos de 2020 y las expectativas del sector primario y agroalimentario de Castilla y León para un 2021 que empieza precisamente con la aplicación de un Brexit con acuerdo.

"Con independencia del acuerdo comercial alcanzado en relación a la exención de los arancales yo pienso que el Brexit no puede tener por definición ningún efecto positivo. Estamos hablando de algo tan triste y tan grave como es la salida de un país miembro de la UE", ha reflexionado Carnero ante un "momento histórico" en el que lo importante debería ser el encuentro "y no las posiciones de huida o de salida".

"Todos juntos somos mucho más fuertes", ha continuado Jesús Julio Carnero que ha parafraseado al político e historiador romano Tácito cuando afirmaba: "Mientras luchan por separado son vencidos juntos".

Carnero ha lamentado al respecto que el comercio internacional se esté planteando más que nunca en esa clave "de contienda" y "de batalla" a la que se refería en su reflexión. "Por tanto no veo ningún efecto positivo en esa salida ni para nuestro sector ni para ningún otro", ha admitido.

Dicho esto, ha asegurado que Castilla y León ha aprendido a internacionalizarse en este sector fruto del "gran trabajo" que ha realizado la industria agroalimentaria como vehículo de internacionalización en los últimos años, especialmente desde la crisis económica de 2007, para reconocer que lo que toca ahora es lograr un abanico más amplio de posibles destinos para los productos agroalimentarios de la Comunidad.

"No podemos pararnos solo en la UE o en el Reino Unido o en EE.UU, recordemos lo que está sucediendo con los aranceles Trump, que esperemos que se eliminen ya", ha continuado Carnero que no ha dudado al afirmar que Castilla y León no puede constreñirse a esos lugares de llegada.

"Tenemos que abrirnos y hacer hincapié en otros mercados también muy interesantes, algunos de manera incipiente ya en este momento", ha insistido en referencia a destinos como Japón, México, Brasil y otros lugares del mundo donde, según ha asegurado, los productos de Castilla y León van a ser "valorados muy positivamente". "Si algo les distingue es su calidad, tanto en origen como una vez transformados", ha sentenciado.