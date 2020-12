La UEMC pondrá en marcha a inicios de año un plan de titulaciones "alineado" con el mercado laboral y el emprendimiento

"Creo sinceramente que nuestros programas, en su formato actual, están cerca de las exigencias de la realidad del mercado laboral. Pero no queremos quedarnos cerca, queremos estar completamente alineados con las demandas de empresas y organizaciones, también con los conocimientos, habilidades, destrezas y valores, que exige el emprendimiento. El diseño de ese plan para la adecuación de las titulaciones oficiales está en marcha desde hace semanas y las primeras actuaciones comenzarán con el inicio del año 2021", ha explicado.

En una entrevista concedida a Europa Press, el rector también apuesta por potenciar una investigación que se alinee con la estrategia general de la universidad, y cuya transferencia sea "clara y sencilla".

Titulaciones e investigación son dos de los pilares de la hoja de ruta que se marcó David García López durante su toma de posesión el pasado mes de septiembre. Desde entonces, la pandemia generada por la COVID-19 y sus "tentáculos" han ocupado un porcentaje "alto" del tiempo de gestión del nuevo equipo, si bien subraya que las líneas estratégicas que se marcó al tomar posesión están siendo "debidamente atendidas". "Somos muy conscientes de que esta situación pasará, con los cambios que ello conlleve, pero los proyectos planteados no pueden esperar", ha apuntado.

Unos primeros meses en el cargo que han pasado "muy rápido", se sincera, algo que, a su juicio, se debe por la "gran intensidad" de trabajo que han desempeñado. "Mi llegada al cargo ha tenido lugar justo antes del inicio de curso más particular de las últimas décadas, de ahí que a la actividad propia del comienzo de las clases se le haya sumado toda la actividad asociada a la pandemia", reflexiona.

Aun así, hace un balance "positivo" de su inicio en la gestión de la UEMC, ya que, asevera, todo este tiempo le ha servido para confirmar "día a día" que el equipo que ha elegido para acompañarle en esta andadura es el "mejor" y que la UEMC está superando "con nota" el reto que para el sistema universitario está suponiendo la irrupción del coronavirus.

Una gestión que estará marcada por sus compromisos con la digitalización, la elaboración de un plan de investigación y ligar los planes académicos al mercado laboral de la institución vallisoletana. En este punto, incide en que se está "acelerando" el proceso de digitalización, no solo por las demandas de la pandemia, sino por la "gran cantidad de posibilidades" que ofrecen las nuevas tecnologías digitales para "enriquecer" los procesos de enseñanza aprendizaje y los procesos de funcionamiento propios de una universidad.

"Y en este sentido, estamos explorando nuevas formas de internacionalización, con algunos proyectos piloto que, sin exigir presencialidad, permiten a los estudiantes y a los docentes acrecentar su bagaje de experiencias internacionales", explica.

En cuanto al plan de investigación reitera que está "en el horno". "Queremos potenciar una investigación que se alinee con nuestra estrategia general, y cuya transferencia sea clara y sencilla. Y estamos trabajando en lo que será el plan que actualice y acerque, todavía más, nuestras titulaciones oficiales a la realidad del año 2021, que empezará a rodar en los próximos meses. En resumen, estamos trabajando desde el primer minuto en todas las líneas que nos marcamos al tomar posesión", insiste.

A lo que sí resta importancia es a la escasa presencia de la UEMC en los rankigs académicos, algo que explica en que, por el modo en el que están diseñados, para una universidad del "tamaño", la "edad" y la "idiosincrasia" de la UEMC sea "muy difícil" competir por estar en la parte "alta".

"La satisfacción de nuestros egresados, su nivel de empleabilidad, la productividad científica de nuestro PDI y la transferencia de estos resultados hace que estemos muy orgullosos de nuestra institución, y de la progresión que hemos mostrado en nuestros menos de veinte años de vida, independientemente de la posición que ocupemos en según qué ranking", aclara.

En este sentido compromete su esfuerzo en seguir mejorando y sumando compromiso con la sociedad y con el avance del conocimiento. "Y si este crecimiento es recogido en algunos de los indicadores que valoran dichos rankings, bienvenido será, aunque como digo no es una preocupación para el equipo rectoral", añade.

A pesar de que en la UEMC se imparten 17 Grados oficiales, seis dobles grados, siete dobles grados internacionales, doce másteres y un programa de doctorado, García López cree que a la institución le queda "mucho camino por recorrer". "Y no solo en cuanto al número de programas oficiales. Es cierto que, echando la vista atrás, el crecimiento en este sentido ha sido notable, pero nuestro compromiso con la excelencia nos obliga a prestar atención constante a nuestros programas y modelos formativos", explica.

REAL DECRETO

Por otra parte, considera que la "esencia" del Real Decreto de Creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios que prepara el Gobierno no les "inquieta", sino que "reafirma" que la UEMC "navega en la dirección correcta".

"Estamos analizando el borrador con prudencia al no tratarse del texto definitivo. Sí podemos decir que la esencia del documento no nos inquieta, sino todo lo contrario, puesto que reafirma que la Universidad Europea Miguel de Cervantes navega en la dirección correcta. El nuevo plan de investigación que estamos elaborando armará nuestra estrategia en dicha línea, con resultados a corto y medio plazo que no solo cubrirán los mínimos establecidos en el mencionado borrador, sino que en muchos casos los superarán", explica.

Al hilo de este argumento, el rector considera que el documento, en su redacción actual, incurre en una serie de "imprecisiones" que habrán de ser corregidas. En este sentido la universidad está trabajando tanto con CRUE como con los distintos foros en los que está integrada para aportar su visión a un decreto que, a su juicio, "debería de gozar de un gran consenso".

LEGADO

Por último, David García López asegura que la UEMC, tal y como la conocemos hoy en día, es el resultado del "esfuerzo", "dedicación" y "brillantez" de muchas personas que han pasado por sus aulas, despachos y laboratorios. "Mi equipo y yo estaremos muy satisfechos si nuestra etapa al frente de la institución contribuye a afianzar y acrecentar una imagen de universidad atractiva", añade.

En este punto, matiza que no solo quiere que sea atractiva a nivel educativo, "como institución donde los futuros estudiantes quieran formarse", sino también para los profesionales, en la medida en que les consideren una universidad "ideal" para desarrollar una carrera docente e investigadora "plena y satisfactoria".