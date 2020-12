Un colaborador de 'EP' rompe a llorar al recordar el año tan duro que han pasado las enfermeras como su hermana

El programa de Espejo público ha propiciado este jueves el reencuentro entre un enfermo de Covid y su enfermera. Joan escribió una emotiva carta a Marta, la sanitaria engarfada de cuidarle mientras estuvo ingresado en el Hospital de IFEMA y el magazine matutino ha hecho posible que, por primera vez, se vean cara a cara a través de una video conferencia.

El enfermo ha relatado cómo durante su estancia en el hospital el cariño y la atención del equipo sanitario fueron esenciales para aquellos largos días en los que los familiares no podían visitar a los enfermos. Esta bonita historia de agradecimiento ha emocionado a los colaboradores y, especialmente, a Diego Revuelta.

El colaboradorse ha emocionado en directo tras escuchar el testimonio de Marta, sobre los momentos más complicados vividos por los sanitarios durante esta pandemia. El contertulio ha explicado que su hermana pequeña es enfermera y que, además, ha empezado su carrera en el mundo de la salud cuando comenzó la crisis sanitaria.

"La hermana de Diego es sanitaria y desde aquí, de verdad, todo el apoyo a los sanitarios que tienen su familia... Y no has podido ir a Baleares", ha comentado la presentadora Lorena García. Revuelta ha contado que estas navidades no podrá reunirse con su familia, pero que "no pasa nada" porque espera poder hacerlo el año que viene.

El contertulio ha confesado que le ha venido muy bien descargar todo aquello que lleva dentro y ha comentado, emocionado: "Mi hermana es enfermera desde hace muy poco tiempo, entonces, ha empezado con todo esto. Mi padre es médico, mi madre también es enfermera, pero mi hermana pequeña, que yo la sigo viendo muy pequeña, está a tope en la unidad Covid".

En ese momento, Revuelta ha roto a llorar, desconsolado, y no ha podido seguir hablando. Lorena García ha tomado la palabra para echarle un cable a su compañero y le ha transmitido todo su apoyo y el del equipo, "Diego, mucho ánimo", ha añadido. "Está todo bien", ha contestado limpiándose las lágrimas el protagonista de este emotivo momento.