Ana Terradillos y Patricia Pardo, de 'El programa de Ana Rosa', se emocionan al no poder abrazarse para despedir el año

Los colaboradores de El programa de Ana Rosa han despedido un 2020 complicado y marcado por una pandemia que ha regido la parrilla informativa durante todo el año. La presentadora Ana Terradillos, que durante las vacaciones de Navidad sustituye a Ana Rosa Quintana, ha sido la encargada de cerrar la mesa de portada.

La conductora del programa ha apelado a la responsabilidad ciudadana para celebrar esta nochevieja y ha pedido a sus seguidores que se respeten todas las normas sanitarias, antes desear feliz entrada de año. "A ustedes, señores, feliz año. Que pasen unas buenas fiestas y, por favor, portéense bien que nos jugamos mucho, no desparramos hoy con la alegría de la fiestas", ha comentado Terradillos.

La colaboradora ha dado paso a su compañera Patricia Pardo a la que también le ha deseado un feliz 2021. Pardo ha comentado que le hubiera gustado despedir el programa dándose un abrazo con su compañera, pero que debido las medidas de seguridad por el Covid deben de mantener la distancia mínima de seguridad.

Terradillos ha pedido un deseo de año nuevo: "Yo tengo un deseo, que el año que viene estemos aquí tú y yo disfrutando de este programa gracias a la gente que confía en nosotros". "Lo comparto, pero no me emociones que sabes que yo soy una llorona y me queda el resto del programa. Yo me emociono con una facilidad que ya tengo la lagrimilla aquí", ha respondido Pardo frotándose los ojos.

Ambas colaboradoras han vuelto a felicitarse en año nuevo y han despedido la última sección de política de El programa de Ana Rosa de este 2020. El día 2 de enero, los colaboradores de AR volverán al directo dirigidos por Ana Terradillos, Patricia Pardo y Joaquín Prat.