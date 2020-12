Maroto (NNGG) pide a Maestre (PP) que se disculpe con los jóvenes de C-LM tras sus declaraciones despectivas sobre Núñez

De esta forma lo ha trasladado Maroto tras las declaraciones de Maestre este miércoles en las que se refería al presidente del PP-CLM, Paco Núñez, como un líder de Nuevas Generaciones, "señalando este hecho de manera despectiva", ha informado el PP en nota de prensa.

Así, Marta Maroto ha asegurado que "el Gobierno de Page y su PSOE suman un nuevo colectivo a todos los que han insultado durante la pandemia, el de los jóvenes". "Page ha insultado a sanitarios, alcaldes, docentes, fallecidos, a los madrileños, personas mayores y ahora suma a los jóvenes a su lista de la vergüenza que parece no tener fin, no sabemos con lo que nos puede sorprender en los próximos días".

La responsable de NNGG en la región ha recordado que la frase de Maestre retrata a los socialistas de la región, que desde que comenzó la pandemia "han estado más preocupados de menospreciar a cualquier persona que les lleva la contraria, de los votos y de dar titulares en medios nacionales para lavar la maltrecha imagen de Page, que de aportar soluciones y certidumbre a los castellano-manchegos".

Maroto ha relatado que este titular "provocó en la tarde-noche de ayer una serie de reacciones en redes sociales" entre los jóvenes de NNGG de todo el país, entre ellos la cuenta nacional de Nuevas Generaciones o la que se convertirá en próximas fechas en presidenta de la organización juvenil del Partido Popular, Beatriz Fanjul.

Sobre el asunto referido, Marta Maroto se ha preguntado si García-Page no cree tampoco en los jóvenes de su partido, y le ha invitado a que muestre su confianza en ellos "porque los jóvenes estamos totalmente preparados para asumir cualquier tipo de responsabilidad". De igual forma, ha preguntado a Cristina Maestre si no cree, por ejemplo, en la labor que realiza el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que también es responsable de la organización joven del PSOE, y ha deseado que le aclare al propio Hernando esta cuestión puesto que se ha mostrado convencida de que no habrá sentado nada bien ese titular entre las filas de Juventudes Socialistas.

Además, también ha querido preguntar a Maestre y a Page si no confían en la labor que está realizando su número dos, Sergio Gutiérrez, que llegó a ser el máximo responsable nacional de Juventudes Socialistas, y ha pedido tanto a ambos que le aclaren al propio Gutiérrez si confían en su trabajo o también lo ven totalmente descartado para una responsabilidad mayor en el PSOE por haber pertenecido a JJSS.

En ese mismo sentido, Marta Maroto ha querido consultar si el actual presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero, que también fue responsable nacional de Juventudes Socialistas de 1996 a 2000 y responsable regional de 1993 a 1996, está desprestigiado para realizar su labor política por haber pertenecido a la organización juvenil del PSOE, así ha exigido a Page y su portavoz que aclaren "urgentemente" estos asuntos para saber si los socialistas confían en sus propios cargos.

"Estamos muy acostumbrados a las faltas de respeto de Page, el PSOE y su Gobierno en la región a los diversos sectores de la sociedad, de hecho desde marzo es una constante en sus declaraciones y entrevistas, pero no podemos verlo como normal porque un presidente y el partido político que lo sustenta no puede estar constantemente envuelto en el insulto a todo aquel que no comulgue con sus ideas", ha añadido Maroto.

Como conclusión, la presidenta regional de NNGG ha mostrado el orgullo de pertenecer a una organización juvenil como la que preside, una organización que cuenta con una gran confianza y respaldo del PP regional así como de sus responsables y que es una parte más que cuenta con voz e influencia en las decisiones, "tanto Paco Núñez como Carolina Agudo cuenta con NNGG y le dan el protagonismo que merece, algo que, según se desprende de la última Ejecutiva Socialista no ocurre en el PSOE", ha cerrado Maroto.