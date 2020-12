La Fundación Servicios Sociales contará con más de 332.000 euros de presupuesto en 2021

Así lo ha anunciado la alcaldesa, Gema Igual, quien ha destacado la "importancia y la eficacia" de los programas y servicios desarrollados por la Fundación que se encarga, a petición del Consistorio, de la gestión del Centro de Acogida Princesa Letizia, del Centro de Menores Carolina López Dóriga así como de los programas 'Ola de Frío', 'Vida Independiente', 'Manitas', y del proyecto 'Vivero Ecológico', entre otras propuestas.

El centro de acogida Princesa Letizia se configura como un centro asistencial y de desarrollo de actuaciones y servicios tendentes a la prevención, atención, promoción e inserción social del colectivo de personas sin hogar, dependiente de la Concejalía de Familia y Servicios Sociales, ha recordado el Ayuntamiento.

En este sentido, Igual ha destacado en un comunicado la "eficacia" de los programas y servicios desarrollados por el Princesa Letizia, así como de su "magnífica gestión" durante de la crisis sanitaria de la Covid- 19 en la que han duplicado el servicio de limpieza con Garayalde, han aumentado el personal y el servicio de catering, a través de los convenios que mantienen con Nueva Vida y Ampros, y han contratado seguridad en el centro de 8.00 a 22.00 horas.

"Hemos afrontado un tremendo reto para el que ninguna administración ni entidad estaba preparada", ha afirmado la regidora, quien ha puesto en valor el funcionamiento de esta Fundación, en el desarrollo de las actividades del área de bienestar social del Consistorio, cuya finalidad es "trabajar por y para los santanderinos en un entorno cada vez más demandante".

Con respecto al Centro de Menores Carolina López Dóriga, es un recurso social de apoyo a las familias que por su especial situación no disponen de los recursos (personales, materiales, etc) suficientes para cubrir adecuadamente las necesidades de cuidados, supervisión y educación de sus hijos, ofreciendo a éstos, un espacio de formación y ocio creativo donde vean cubiertas sus necesidades, refuercen sus habilidades (sociales, académicas, etc) y mejoren su integración social.

El patronato de la fundación está constituido por el concejal de Servicios Sociales, Álvaro Lavín que ostenta el cargo de vicepresidente; por las ediles Carmen Ruiz, María Antonia Mora y Myriam Martínez, patronos designados por los tres grupos políticos con mayor representación, y por otra decena de patronos designados por el pleno del Ayuntamiento a propuesta de los grupos municipales.