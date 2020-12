Jorge Javier contraataca en la guerra contra Antonio David: "Soy más de Rocio Carrasco"

Los platós de Mediaset y las revistas de la prensa del corazón se han convertido en un verdadero reallity donde Jorge Javier Vázquez y Antonio David se dedican a lanzarse día si y día también los dardos pertinentes desde que estalló la traición del exconcursante de Gran Hermano a Canales Rivera.

Si ayer era Flores quien daba unas duras declaraciones pensando que iba a ser un punto y final en su enfrentamiento contra el presentador. Hoy es Jorge Javier quien hace una vuelta de tuerca gracias a su entrevista en exclusiva en la revista Lecturas.

Parece que el ex guardia civil va a tener una despedida de año muy complicada, después de su actitud y los varios encontronazos que ha tenido con sus compañeros de Sálvame, han hecho que incluso aquellos que salido en su defensa se sientan engañados.

Jorge Javier es el primero en reiterar sus palabras de hace unas semanas en la revista: "Antonio David es un manipulador cinco jotas". Pero al presentador siempre le gusta dar una de cal y otra de arena, así que también hablaba en favor del colaborador: "Me cae muy bien, ¿eh? Y la verdad es que me hace mucha gracia y me río mucho con él, es muy simpático".

Después de que Antonio David saliese de Gran Hermano VIP ha estado en su mejor etapa mediática, a lo que ayudó el enfrentamiento con su ex, pero parece que las cartas que ha jugado se han vuelto en su contra: "Soy más de Rocío Carrasco que de Antonio David", ha sentenciado Jorge Javier.

"Yo no tengo ningún tipo de relación con Rocío Carrasco. Hablo con ella muy de higos a brevas. Pero yo entiendo que aquí hay una historia, una versión que nos falta por escuchar (...) necesito saber por qué se ha mantenido en silencio", ha explicado el presentador.

Aun así no ha dejado irse de rositas a Antonio David, con quien ha sido muy duro a pesar de haber dicho que no tiene nada en contra de él: "Ante todo, siempre quiere salvar su culo. Y luego ya si puede salvar el de los demás, pues ya se verá. Pero, fundamentalmente, él siempre quiere salvar el suyo"

¿Conseguirán presentador y colaborador con la entrada del nuevo año llegar a firmar una tregua?