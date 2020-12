Ana: “Vengo a ‘First dates’ buscando a un hombre tipo José Coronado… o al original”

Cada persona tiene un modelo ideal de pareja e incluso, algunas buscan en personajes famosos los rasgos que más le gustan. Ana llegó este miércoles a First dates con las ideas muy claras y con un perfil de pareja muy definido.

"¿Cómo ha sido tu vida sentimental?", le preguntó Carlos Sobera a la madrileña, que le contestó que había sido "muy mala", pero se explicó: "Me refiero a los matrimonios. Me he casado dos veces, con el padre de mis criaturas y a los 8 años con otro, que ese, para mí, es el difunto".

Y añadió que "ahora intento estar con hombres que me den satisfacciones para disfrutar de la vida. Lo que busco, más que una pareja es a un compañero de vida". Eso sí, que ambos tengan "complicidad, física y química", afirmó Ana.

Lo que si tenía claro la empresaria era el perfil de hombre que buscaba: "Me gustaría conocer en First dates a un hombre que se parezca mucho a José Coronado, o una versión de él o el original, pero siempre partiendo de Coronado, y de ahí para arriba".

Su cita fue Manuel, que admitió que "siempre me han dicho que he tenido un punto de conquistador, creo que es cierto, pero nunca lo he fomentado. A veces, conquisto sin querer".

Mientras que al murciano le encantó Ana: "He sentido un fogonazo, ¡qué mujer más atractiva!", la madrileña se decepcionó un poco con su pareja en el local de Cuatro: "Le veo un poco desparramado".

Manuel y Ana, en 'First dates'. MEDIASET

Uno de los momentos más divertidos de la velada fue cuando Manuel le explicó su profesión a la empresaria: "Soy comercial en una fábrica de ventiladores. Vivo del aire", bromeó, arrancando las carcajadas de ella.

Pese al buen ambiente de la cena, Ana no quiso tener una segunda cita con el murciano: "Me gustaría experimentar con otros hombres". Manuel, que reconoció que sí le habría gustado volver a quedar, entendió la postura de la madrileña y "tan amigos".