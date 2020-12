El cuscús, un plato cercano que ahora es Patrimonio de la Humanidad

No es un plato de nuestra cocina, pero a estas alturas todos hemos probado el cuscús. Tanta es su importancia en el Magreb, que este diciembre la Unesco ha reconocido al cuscús como Patrimonio de la Humanidad.

Sí, hablamos de ese plato emblemático hecho con sémola de trigo cocida al vapor sobre la que se sirven verduras y carne. A propuesta conjunta de Marruecos, Argelia, Túnez y Mauritania, la Unesco acaba de incluir el cuscús como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en su listado de 2020.

En algunos sitios le llaman 'al-ta'am', que en árabe significa "la comida"

En estos países, el cuscús es un “plato de viernes” (lo que para nosotros era un plato de domingo). Pero no falta en las grandes ocasiones, sean festivas o no: se come para celebrar los nacimientos, las bodas o los funerales.

El cuscús, cuya primera mención escrita es del siglo XII, es un alimento básico en las cocinas del África del Norte, donde lo cocinan casi diariamente. En algunas zonas le llaman al-ta'am, que en árabe significa "la comida". Y es que lo sirven como plato principal o único.

Es un plato tradicional de origen bereber hecho a base de sémola de trigo. Tradicionalmente se hace con sémola de la parte dura del trigo molida de tal forma que no se ha llegado a convertir en harina. El cuscús se prepara habitualmente con ternera, cordero, pollo, cabrito o camello, pero también puede hacerse exclusivamente con verduras.

También de pescado o dulce

Sin embargo, aunque sean formas menos frecuentes, también hay cuscús dulce y de pescado. El dulce lleva azúcar, cebolla caramelizada, pasas, miel y canela. Es lo que en Marruecos se llama tfaya. Y el de pescado se puede encontrar especialmente en Túnez.

Cuando se come cuscús, hay ciertas reglas no escritas. Por ejemplo, la sémola se sirve desbordando el plato, sin dejar huecos, pues lo contrario dará impresión de mezquindad. También pasa que cada comensal comerá sólo de la parte que tiene delante. Finalmente, siempre debe quedar algún resto dentro de la fuente.