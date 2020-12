La Diputació de València aprova "el major pressupost de la seua història" amb l'abstenció de PP i Cs

La Diputació de València ha aprovat aquest dimecres el "major pressupost de la seua història" amb 550 milions d'euros. Els comptes per a 2021 han tirat avant amb el vot a favor del PSPV, Compromís i La Vall ens Uneix, l'abstenció del PP i Ciutadans i l'únic vot en contra de Vox.

Els pressupostos de 2021 estan encaminats a incrementar la inversió en els municipis, ajudar els ajuntaments a donar una resposta immediata a les necessitats causades per la pandèmia i modernitzar la institució, segons ha informat la corporació.

El president de la Diputació, Toni Gaspar, ha destacat que "la intenció de cara a aquests pressupostos era continuar la línia de treball amb la major complicitat possible per a seguir fent front a la pandèmia de manera conjunta".

Gaspar ha assenyalat que el continuisme dels comptes es deu al fet que "ha funcionat bé donar una major autonomia als municipis i respectar la seua capacitat de decisió; injectar diners als ajuntaments de manera directa a través del Fons de Cooperació; i eixe Pla d'Inversions que vam iniciar l'any passat amb més de 140 milions d'euros que ja s'està traduint en millores en serveis i infraestructures en tota la província".

El màxim responsable provincial ha agraït a tots els grups la intenció d'arribar a acords i ha assegurat que "per damunt de les diferències lògiques entre els uns i els altres, hi ha una bona voluntat de treball que es reflecteix en un pressupost que manté el mateix escenari de consens després d'un any molt complicat i el repte d'un 2021 que requerirà la mateixa unitat d'acció".

El president ha finalitzat la sessió recordant a totes aquelles persones que s'han quedat en el camí i als servidors públics que han estat des del primer moment fent front a la pandèmia.

El portaveu de Compromís, Xavier Rius, ha mostrat la seua satisfacció pel treball realitzat, que permet "reforçar les línies programàtiques amb les quals aquest equip de govern duu a terme la seua gestió".

La seua homòloga en el PSPV, Pilar Sarrión, ha posat en valor aquest "pressupost continuista amb el qual s'ha aconseguit que molts col·lectius i associacions no s'ofegaren en temps molt difícils". Sarrión ha felicitat a tots els grups pels acords aconseguits i ha assegurat que l'important "no és si arriben a última hora sinó que puguen unir al major nombre de grups possible".

També ha votat a favor del Pressupost de 2021 el diputat de la Vall ens Uneix, Joan Sanchis, qui ha celebrat "el repartiment equitatiu dels recursos entre els municipis i l'aposta incondicional per l'autonomia dels ajuntaments per damunt de colors polítics, amb un suport especial per als més xicotets". Sanchis ha agraït que els comptes incloguen la reivindicació del seu grup per a "continuar avançant en la construcció del Museu Tèxtil de la Comunitat Valenciana, un projecte en el qual la Diputació participa com a patró".

El PP lamenta la baixa execució

Per part seua, el portaveu del Partit Popular, Vicent Mompó, ha lamentat la "baixa execució del pressupost del present exercici" i ha avançat que el seu grup estarà "vigilant perquè l'execució en 2021 siga major".

Mompó ha assegurat que els polítics han de "arribar a acords perquè, en un moment com l'actual, la ciutadania no entendria" que no s'aconseguiren malgrat "diferències ideològiques" i ha anteposat la responsabilitat que porta al seu grup a abstindre's després d'acceptar l'equip de govern algunes de les esmenes presentades pel PP, com el milió i mig d'euros per a millora del patrimoni, les ajudes nominatives a determinats col·lectius socials i agraris i la dotació addicional per al Fons de Cooperació.

CS s’absté “per responsabilitat”

La portaveu de Ciutadans (Cs), Rocío Gil, ha explicat que el seu grup "s'ha abstingut en els pressupostos de 2021 per responsabilitat", però que els comptes "no responen a les vertaderes necessitats de la província davant la pandèmia" i són "continuistes, massa similars als de l'any passat, quan la realitat és molt diferent".

A més, ha criticat, "s'augmenten les partides de normalització lingüística, un 300% o memòria històrica, un 10%". "De res val augmentar un pressupost i destinar-ho a aquesta mena de partides mentre es baixen unes altres molt importants com els serveis públics bàsics, un 31% i les actuacions de protecció i promoció social, un 12%", ha retret.

Vox: "No incideix en la desocupació"

Finalment, el diputat de Vox, Joaquín Alés, ha argumentat l'únic vot en contra al pressupost provincial, com ja succeïra l'any passat. Alés considera que el nou document "no incideix en el greu problema de la desocupació i en els efectes que la pandèmia està causant en pimes i autònoms de la província".

Per a trencar "el cercle viciós d'una crisi econòmica que perdurarà més enllà de la crisi sanitària", el diputat de Vox proposa "reprendre el pla provincial d'ocupació i conciliació laboral que en el seu moment va tindre la corporació".

Inversió directa de 126 milions a municipis

Els comptes aprovats per la corporació provincial per a 2021, exposades en el ple extraordinari de pressupostos pel diputat d'Hisenda, Vicent Mascarell, inclouen un increment de la inversió directa en els municipis, que passa de 119 a 126 milions d'euros, als quals cal sumar els més de 40 milions dels fons de cooperació amb la Generalitat i la possibilitat d'altres 20 milions que s'incorporarien a aquest fons per a inversió i despesa corrent al llarg de l'any, com ocorreguera en el passat exercici per a ajudar els ajuntaments a fer front a l'efecte de la pandèmia.

A més, les polítiques socials passen de 19,2 a 22,1 milions d'euros i la dotació mediambiental superarà els 40 milions d'euros i inclou el Pla Reacciona. "Tot amb el rerefons d'una gestió més àgil que busca eliminar burocràcia per a convertir la Diputació en una institució moderna i innovadora", ha destacat la corporació.

Per àrees, Carreteres i Infraestructures incrementa la seua assignació un 7,5% fins a aconseguir els 45,4 milions d'euros; Cooperació Municipal frega els 80 milions amb un augment del 2,1%; Medi Ambient comptarà amb 42,3 milions d'euros més els quasi 30 milions del Consorci Provincial de Bombers; i Cultura suma més de 20 milions incloent el MuVIM, els teatres i una dotació especial per al Certamen Iturbi que passa de 200.000 a 446.900 euros.

Altres àrees i empreses dependents de la Diputació mantenen pressupost, com els 4,5 milions per a Turisme; els 5,1 milions de Divalterra; els 5,3 milions per a Joventut i Esports; els 1,7 milions per a les bandes de música de la província; els 1,7 milions per a Memòria Històrica; els 2 milions d'euros per a Transparència; i el milió i mig per a programes d'Igualtat. A més, es transferiran 119 milions d'euros a l'Hospital General i s'incrementa en 300.000 euros situant en 3,3 milions la dotació per a Teleassistència, un servei a través del qual s'han beneficiat prop de 30.000 persones majors de 70 anys.