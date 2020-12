PP critica que el gobierno municipal "sigue pagando actos de apoyo a la República" como las Magues de Gener

Así se ha pronunciado después de que la Societat Coral el Micalet haya presentado este miércoles a las Magues de Gener que protagonizarán la Festa de la Infantesa 2021 virtual.

Catalá ha criticado al alcalde, Joan Ribó, por "utilizar a los niños para hacer política". "Hay que decirlo alto y claro, no es una cabalgata para los niños, es un acto para promover valores republicanos", ha reprochado en un comunicado.

Así, ha recalcado que la Intervención General Municipal ha advertido que las ayudas concedidas de 25.000 euros a la entidad organizadora "no tienen justificado el interés público".

"ACTO DE EXALTACIÓN"

El PP ha criticado que "esta cabalgata, que cuenta con el apoyo manifiesto de Ribó, se hizo una vez durante la República y se convirtió en un acto de exaltación de la República y del régimen comunista de la Unión Soviético".

"La comitiva que se organizó en 1937 iba encabezada por unas efigies de Largo Caballero y Stalin. Se hizo para sustituir la festividad de los Reyes Magos. Es por tanto una reivindicación clara a favor de la República subvencionada por el Gobierno de Ribó y PSOE", ha insistido.

Catalá ha incidido en que esta cabalgata se celebró en un momento de confrontación que los españoles y "80 años después, hemos superado para construir un presente y un futuro sin divisiones". "Pero todo esto al alcalde parece importarle poco, y prefiere siempre imponer una carga ideológica a gran parte de sus decisiones", ha destacado.

CONVENIO CON LA SOCIETAT EL MICALET

La portavoz 'popular' ha denunciado que "el gobierno municipal de Compromis y PSPV han renovaron el mes pasado el convenio con la Societat El Micalet, organizadores de la cabalgata de las Magas de Enero (Cabalgata de las Reina Magas), por 25.000 euros para realizar actividades municipales en un auditorio sin licencia municipal y con informes técnicos que alertan sobre deficiencias graves que no se han subsanado desde el año 2017".

"Ribó financia actividades municipales a una entidad que no esconde su inclinación hacia la república, el separatismo catalán, actividades muchas de ellas dirigidas a niños, en un recinto que el propio Ayuntamiento ha sancionó en 2019 por carecer de licencia de actividad", explicó Catalá.

El PP ha pedido en diferentes ocasiones que el Ayuntamiento, antes de renovar el convenio de colaboración por 25.000 euros, sea "muy estricto en el cumplimiento de la normativa y que dispongan de la licencia".

"La seguridad de los usuarios de este recinto debe prevalecer ante todo. Esta Societat no puede recibir ayudas municipales si no hay una certificación de los técnicos de que está todo correcto y no hay riesgo para los usuarios de las instalaciones y para los espectadores en el desarrollo de sus actividades", ha apostillado.

"ENTIDADES FAVORABLES AL CATALANISMO"

Por otro lado, el PP ha aseverado que "cada vez es más patente el apoyo que el alcalde y sus concejales están ofreciendo a entidades favorables a que el catalanismo se extienda por la Comunitat Valenciana, como lo demuestra que año tras año las están financiado con ayudas que ya superan los 400.000 euros".

El PP señala que "Ribó y sus socios socialistas niegan a los valencianos una bajada del IBI, porque dicen falsamente que es un impuesto redistributivo" y sin embargo, "no tienen reparos en agasajar con dinero público a entidades catalanistas que han recibido ayudas directas de la Generalitat de Cataluña, que aplauden el separatismo, y en las que detrás se esconden adinerados lobbies catalanistas".

El PP ha pedido un cambio en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento y sus Organismos Públicos "para impedir que el dinero de todos los valencianos se destina a pagar ayudas a entidades que no respetan el Estatut de Autonomía de la Comunitat Valenciana y la Constitución".