AMP.- Coronavirus.- Puig adverteix d'"actuacions contundents" contra festes: "No hi ha 'Nochevieja' ni 'Tardevieja'"

Així s'ha pronunciat Puig aquest dimecres després de mantindre una reunió de coordinació de seguretat amb la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, representants de la Policia Nacional i Autonòmica, Guàrdia Civil i regidors de seguretat d'Alacant, Castelló i Elx per a establir l'operatiu especial per als pròxims dies.

En aquest sentit, ha criticat les "festes en xalets o espais privats" als quals és "més difícil atacar des de les forces de seguretat" i que "podran estar superant eixa situació de control, però no que hi haja contagis i altres conseqüències més terribles".

Puig ha ressaltat que és fonamental "prendre consciència de la situació que vivim" perquè sinó "seran necessàries més prompte que tard noves restriccions que afectaran la vida i l'economia". Així, ha advertit que les restriccions existents "poden anar més enllà" encara que els agradaria que no fora necessari, i ha anunciat una reunió de la comissió interdepartamental -l'organisme del Consell en el qual s'han adoptat les últimes restriccions- per a l'inici de la setmana que vé.

En aquest sentit, ha incidit que actualment existeixen "mesures estrictes que cal fer complir" i ha assegurat que "la immensa majoria de la població sap el que ens juguem", per la qual cosa ha apel·lat a la "corresponsabilitat". "Confie en la societat valenciana i estic convençut que es farà l'esforç comú per a eixir d'aquesta situació tan extraordinàriament complicada", ha asseverat.

Per açò, ha incidit que "cal llevar qualsevol pensament que estem davant una Nit de cap d'any normal". "En absolut, no ho estem, no hi ha 'Nochevieja' ni 'Tardevieja'", ha agregat. "No hi ha la festa que sempre hem entès que és Any Nou", ha resolt al mateix temps que ha "suplicat" als ciutadans que "atenguen aquesta siutación".

"Els suplique que de veres siguen prudents. No passa res, volem celebrar la Nit de cap d'any de l'any que vé o a mitat d'any si és necessari", ha indicat, i ha reiterat: "Ara no va ni de cotillons ni de festes com en el passat, i com tornaran. Però perquè tornen, hem de ser extraordinàriament prudents i solidaris amb els altres", ha agregat.

"ESFORÇ SUPLEMENTARI"

Respecte a l'operatiu de seguretat, ha defès l'"esforç suplementari" que es durà a terme aquests dies per a assegurar l'"exigència màxima" en el compliment de les restriccions adoptades.

Per açò, ha demanat als ciutadans que passen l'any en un "àmbit absolutament reduït" i a la restauració, que "es complisquen estrictament els aforaments".

Així, ha recordat les "xifres molt dures" que s'estan donant aquests dies i malgrat que la "immensa majoria de la societat és absolutament seguidora i cumplidora" de la normativa, encara que alguns no ho facen. Per açò, ha demanat "no fer-se paranys al solitari" ja que "qualsevol imprudència en aquests moments és letal per a tots".

En aquest sentit, ha demanat "autocontrol i autoexigencia necessària" als ciutadans i que "no s'enganyen": "Aquesta nit no és decisiva en les seues vides. Ho pot ser en negatiu, no en positiu", ha afegit.

SANCIONS

Així mateix, ha recordat que l'incompliment de les normes comporta actuacions en l'àmbit administratiu amb multes de fins a 60.000 euros i acumulatives de fins a 600.000 euros, "podent-se incórrer en responsabilitats de caràcter penal, atés que està en joc la salut pública i la vida dels valencians i valencianes".