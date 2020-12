Cvirus.- La presidenta del Col·legi de Metges de València advoca pel "confinament total": "Açò clama el cel"

Mercedes Hurtado s'ha pronunciat en aquests termes en una entrevista en la Cadena Ser, recollida per Europa Press, un dia després que la Comunitat Valenciana haja registrat, aquest dimarts 29 de desembre, 3.590 nous positius de coronavirus, la xifra més elevada de la pandèmia, i 60 morts, el segon nombre més alt de morts.

La presidenta del Col·legi de Metges ha advertit que els professionals sanitaris estan "preocupats i saturats" perquè els hospitals i les UCI "tornen a estar plens" i "no té aspecte de parar sinó d'anar en 'crescendo'" després de les festes nadalenques i la Nit de cap d'any. "Si no es compleixen les normes i la gent celebra alegrement el nadal com una altra festa qualsevol, açò va a passar factura en la costa de gener", ha alertat.

Hurtado ha assenyalat que tant l'òrgan col·legial com les institucions "no han parat d'apel·lar a la responsabilitat" però "hi ha un part de la població que ho està desbaratant tot". En aquest context, ha afirmat: "Si apel·lant a la responsabilitat no fan cas, ens va a haver de quedar un confinament de tots per culpa d'eixos grups de població que no estan complint".