Cvirus.- Puig incideix que "la preocupació no pot ser com celebrar la Nit de cap d'any" sinó "eixir d'aquesta situació"

Així ho ha indicat durant la reunió de la Comissió Executiva Nacional (CEN) del PSPV-PSOE, celebrada aquest dimecres, on ha demanat un any nou "ple de valors socialistes i on prime la màxima solidaritat".

També ha assenyalat que la ciutadania té "un paper fonamental" en la lluita contra el virus aquest nadal i per açò ha demanat "ser conscient de la situació gravíssima que vivim i actuar amb responsabilitat per a no tornar a la situació de la primavera passada".

Per açò, ha aconsellat que les celebracions nadalenques enguany siguen "tranquil·les i reduïdes" i ha instat tots els ciutadans i ciutadanes a "fer un compliment estricte de totes les limitacions".