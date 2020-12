Puig titla de "falta de respecte" les crítiques d'Ayuso als fons React i les veu "insultants" per als valencians

"Són unes declaracions injustes i ofensives", ha manifestat Puig en una roda de premsa respecte a les paraules d'Ayuso, que aquest dimarts va afirmar: "Crida l'atenció que, per exemple, la Comunitat Valenciana, governada per esquerres, pels mateixos socis i per la ultraesquerra, vaja a rebre quasi els mateixos fons que Madrid quan el seu pes en el PIB és del 9% i la població del 10%".

Per a Puig, la realitat és que la Comunitat Valenciana "està vivint des de fa anys una discriminació objectiva en el repartiment de recursos públics per part de l'Estat" i que "durant molt de temps" el Govern d'Espanya -i ha fet menció als del PP- han "marginat de manera molt directa" aquest territori.

En aquest sentit, creu que "afortunadament", les decisions de l'executiu central actual "van pel camí correcte" de "superació de les desigualtats i desequilibris territorials". A més, ha assegurat que "per al repartiment d'aquest fons s'han seguit models i criteris que estableix la Unió Europea per l'impacte de la pandèmia sobre riquesa, atur i desocupació juvenil".

Puig ha defès els principis constitucionals de la solidaritat i equitat i ha considerat que "un govern constitucional que crea en els principis d'igualtat i equitat ha de buscar la convergència entre diferents territoris" i no "fomentar la divergència, que és el que pareix que vol fer la dreta espanyola".

En aquesta línia, ha destacat que hi ha 48 punts de diferència en la renda per càpita entre la Comunitat Valenciana i la de Madrid i ha argumentat que l'any 95 la diferència "era de 35".

"Pareix que Ayuso no vol entendre aquesta situació de divergència", ha manifestat, al mateix temps que ha qualificat la situació d'"insuportable". "Madrid actua com una aspiradora", ha assegurat, per la qual cosa ha criticat que "continue com si no passara res". "Ayuso o la dreta pareix que volen continuar en el desequilibri i la desigualtat, res a veure amb els principis constitucionals", ha agregat.