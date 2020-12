La presidenta del Colegio de Médicos de Valencia aboga por el "confinamiento total": "Esto clama al cielo"

Mercedes Hurtado se ha pronunciado en estos términos en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, un día después de que la Comunitat Valenciana haya registrado, este martes 29 de diciembre, 3.590 nuevos positivos de coronavirus, la cifra más elevada de la pandemia, y 60 fallecidos, el segundo número más alto de muertes.

La presidenta del Colegio de Médicos ha advertido que los profesionales sanitarios están "preocupados y saturados" porque los hospitales y las UCI "vuelven a estar llenos" y "no tiene visos de parar sino de ir en 'crescendo'" después de las fiestas navideñas y la Nochevieja. "Si no se cumplen las normas y la gente celebra alegremente las navidades como otras cualquiera, esto va a pasar factura en la cuesta de enero", ha alertado.

Hurtado ha señalado que tanto el órgano colegial como las instituciones "no han parado de apelar a la responsabilidad" pero "hay un parte de la población que lo está estropeando todo". En este contexto, ha afirmado: "Si apelando a la responsabilidad no hacen caso, nos va a tener que quedar un confinamiento de todos por culpa de esos grupos de población que no están cumpliendo".

Así, se ha mostrado "de acuerdo" con el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, en que "sanitariamente debería haber un confinamiento total". "Luego está la parte económica, pero es que aquí hay vidas en juego", ha señalado Hurtado, quien ha evitado "meterse en el tema económico" para advertir: "Desde el punto de vista sanitario, esto clama al cielo".

"Nos hemos acostumbrado a oír centenares de muertos por día, algo hay que hacer", ha insistido. En este sentido, se ha preguntado "cuánto vale la vida de las personas". En su opinión, "esto va 'in crescendo' y vamos otra vez envueltos en un tsunami para arriba".

"LO QUE VEMOS VIENE DEL PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN"

Ha explicado que "lo que estamos viendo ahora viene del puente de la Constitución" y "lo de las Navidades lo vamos a empezar a ver la semana que viene y la primera quincena de enero", que "va a ser una auténtica cuesta de enero".

"Si con un puente se han subido tanto las cifras, después de una Nochebuena y una Nochevieja que está por venir, en una semana o dos veremos la Nochevieja y, si ya estamos partiendo de unas cifras tan altas.. ¿No le preocupa a usted?", se ha preguntado.

"NO SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS NORMAS"

Hurtado ha insistido en que "no se están cumpliendo las normas" y puesto como ejemplo que, en los restaurante, se ve a "la gente hablando alegremente y el camarero se acerca con mascarilla, el camarero que es personal de riesgo y puede ser un vector que lo transmita también, y la gente a viva voz con la mascarilla bajada". "Debería cumplirse todo a raja tabla, bajarse la mascarilla estrictamente para comer", ha insistido.

Preguntada por si cree que la vigilancia y el control del cumplimiento de las medidas está siendo suficiente, ha aseverado: "Desde el momento en que la gente lo está haciendo, algo está fallando".

También se ha referido a los contagios entre el personal sanitario para indicar: "Si no está el que tiene que estar cuidando porque se ha contagiado, si ya partimos de que no hay médicos suficientes y los que quedan se contagian, ¿quién va a cuidar? ¿Quién cuida al cuidador?".

"ALGO ESTÁ FALLANDO"

Sobre la causa de estos contagios, ha lamentado que "no se están cumpliendo las normas" y "el país no está cerrado" como otros países vecinos. "Algo está fallando, aparte de que el virus lleva su marcha y hay que detenerlo. La única forma de detenerlo es con la vacuna pero la vacuna vamos a tardar en ver los resultados", ha apuntado. "Si queremos salvar la Navidad del año que viene, hay que cuidar esta Navidad".

En este sentido, preguntada por si el Colegio de Médicos ha transmitido estas advertencias a las autoridades, ha afirmado que sí y que "están al tanto de todo y están ahí".

LOS MÉDICOS DE CASTELLÓN PIDEN "PRUDENCIA"

También el Colegio de Médicos de Castellón se ha pronunciado este miércoles sobre los últimos datos de la evolución de la pandemia. En un comunicado, ha realizado "un llamamiento a la prudencia de los ciudadanos, que deben redoblar las medidas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias, evitar las concentraciones y reducir al mínimo las reuniones familiares en las fiestas de fin de año". "Medidas que son la mejor vacuna para evitar el riesgo de contraer la Covid 19", ha subrayado.

El órgano colegial ha afirmado que ve "con preocupación como en las últimas semanas ha ido creciendo la presión sobre los centros de salud, que han registrado un goteo constante de personas con síntomas de esta enfermedad, que acaban siendo diagnosticados como positivos".

En la misma línea, ha apelado "al máximo rigor colectivo para afrontar la llegada de una posible tercera ola del coronavirus". Igualmente, se ha referido al "optimismo" que ha despertado la vacunación para recordar que "aún faltan meses para alcanzar porcentajes de vacunación importantes que aumenten la inmunidad de grupo".

"Somos conscientes, y lo compartimos con los ciudadanos, que la llegada de la vacuna es una buena noticia, pero ello no debe hacernos perder de vista que sin el compromiso de todos para prevenir los contagios no conseguiremos revertir la situación", ha manifestado, antes de recordar que se deben mantener las medidas de seguridad e higiene social.