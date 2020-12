Igea cree que no es el momento oportuno para que se vaya Illa y espera un sustituto relacionado con la Sanidad

Dicho esto y tras desear a Illa, al que se ha referido como una persona sensata y dialogante, lo mejor desde el punto de vista personal, ha expresado su deseo de que el próximo ministro de Sanidad "sepa algo del asunto" porque "la situación lo requiere". "A ver si hay suerte", ha exclamado Igea que ha puesto como ejemplo el caso del Gobierno de Castilla y León que apostó por una médico para dirigir la cartera de Sanidad.

Igea ha reconocido la "capacidad de diálogo" y la "capacidad de aguante" que ha demostrado Illa a lo largo de estos meses de lucha contra la pandemia y ha aprovechado la ocasión para reflexionar sobre que en España se habla mucho de los pilotos y poco de las escuderías para aclarar que lo importante en este asunto es lo que proponen los distintos partidos políticos para gestionar el país.

En ese símil, el vicepresidente y portavoz ha ironizado sobre que no ve posible un cambio de escudería en el Ministerio "si no es a peor" y ha reiterado su llamamiento a que el nuevo titular de esta cartera sepa "algo del asunto" porque "siempre es una cosa buena" y para no empeorar ya una escudería que ve "bastante regular".

"Es un día agitado para el mercado de invierno", ha bromeado también el portavoz y político de Ciudadanos en alusión a la marcha de Lorena Roldán, hasta ahora compañera en el partido liberal, al Partido Popular. Dicho esto, el portavoz de la Junta ha criticado la fórmula por la que ha optado del PSC para elegir a su candidato para la Generalitat de Cataluña desde el convencimiento de que lo mejor son unas primarias.

"A mí no me gusta, creo que no son buenos sistemas para elegir a los candidatos autonómicos", ha aseverado Francisco Igea ante la elección de Salvador Illa al que ha deseado lo mejor en lo personal no así en lo político ante la diferencia de modelo que proponen PSOE y Ciudadanos para Cataluña. "Le deseo lo peor en lo político porque no me gusta lo que propone su partido para Cataluña ni para el conjunto de España", ha sentenciado.