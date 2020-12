Cvirus.- Sanitat confirma cinc casos de la variant 'anglesa', tres a València i dos a Alacant

Segons la responsable sanitària, els centres de seqüenciació de la Comunitat Valenciana van confirmar aquest mateix dimarts a la nit l'existència d'aquests cinc casos, i ara s'estan duent a terme tots els estudis d'investigació per a conéixer el seu origen, si bé ha precisat que alguns d'ells "pareix clar" que es tracta de persones que estaven vivint a Londres i han arribat a la Comunitat Valenciana en el període nadalenc.

Vanaclocha, no obstant açò, ha volgut ressaltar que el que s'haja detectat casos de la variant anglesa és "habitual", perquè s'estan registrant en països europeus encara que també als EUA, el Canadà o Austràlia. "Pràcticament a tot el món", ha dit, i ha precisat que açò no significa que la vacuna que ha començat a administrar-se des de diumenge no siga eficaç.

"És un dels rumors més grans que hi ha ara, saber si va a ser eficaç o no" la vacuna, ha indicat, però ha posat l'accent que, amb els estudis que hi ha fins a hui sobre aquesta variant tan nova, per part del Govern anglés, "pareix clar que és eficaç".

En aquest sentit, ha advertit: "Un no ha de pensar que no és eficaç i no vacunar. És importantíssim que tota la població, quan ens donen accés a la vacuna, ens vacunem", ha resumit.