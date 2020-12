Cultura.- El Centre de Perfeccionament de Les Arts s'obri al mecenatge de la societat civil valenciana

El Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts s'obri al mecenatge de la societat civil, amb la incorporació dels primers mecenes valencians per a aquest projecte de formació per a joves cantants i pianistes. Susana Lloret, Trinidad Roig i Vicente Ruiz lideren aquesta iniciativa per a donar suport als nous talents que trien València per a completar els seus estudis artístics i realitzar les seues primeres incursions com a intèrprets professionals.