Ana Obregón dedica las Campanadas a su hijo Aless Lequio con un nostálgico vídeo junto a Ramón García

Este jueves se dará el esperado regreso de Ana Obregón en televisión después del triste fallecimiento de su hijo Aless Lequio en mayo de este año. Todas las miradas están puestas en ella como presentadora de las Campanadas de La 1, a pesar de que tiene grandes competidoras como Cristina Pedroche o Sandra Barneda.

Muchos son los que no entienden su presencia en la televisión en un año tan duro para ella, pero la actriz ha querido dejar claro que su vuelta a la Puerta del Sol no solo es el regreso a una tradición de tiempo atrás, cuando despedía el año junto a Ramón García, sino que además es un hito importante que quiere hacer por su hijo.

La última vez que condujo las Campanadas fue a finales de 2004 en La 1, donde su hijo Aless Lequio estuvo presente de forma indirecta, pues la biológa le dedicó la despedida del año a su hijo.

Por ello, Ana Obregón ha querido dedicarle este adiós al 2020 a su ojito derecho, demostrando que su labor como presentadora este año es más necesaria que nunca.

"Estas imágenes de la Puerta del Sol reflejan no solo mi felicidad, sino también la de toda España celebrando la llegada de un nuevo año [...] Esa Puerta del Sol que mañana estará vacía para que el año que viene pueda estar llena de gente otra vez", escribió la guionista en un post de Instagram. "Y tú, mi Aless, que desde que eras pequeño me veías desde casa y yo te mandaba besos, mañana me verás desde un sitio privilegiado y mi corazón estará cada segundo contigo".

De este modo, Ana Obregón retoma las Campanadas por su hijo continuando con el mismo mensaje que lanzó la última vez que las presentó en 2004, pero esta vez sin estar acompañada de Ramón García, sino que lo hará junto a Anne Igartiburu.