Vélez cree "atinada" la decisión de Asenjo de suspender las procesiones y elude polémica con otras provincias

"Esto no ha hecho sino constatar lo que ya pensábamos. Se trata de una decisión dolorosa para todos, también para el arzobispo", ha afirmado Vélez durante la presentación, en la Fundación Cajasol, de la muestra que organizará el Consejo la próxima Cuaresma, con más de 200 enseres patrimoniales de las 70 hermandades de penitencia.

En cuanto al malestar que esa medida ha causado en algunos Consejos de hermandades de Andalucía, que se han desmarcado de ella y esperarán a tomar una decisión en conjunto tras una reunión el día 13 de enero con la Junta, Vélez ha asegurado que "no tenemos facultadades para aprobar ni suspender nada. No puede hacerlo ningún presidente sino que es la Diócesis quien tiene potestad para disponer qué cultos se pueden celebrar y cuáles no".

"Las reuniones que hemos tenido los presidentes de los Consejos y Agrupaciones de hermandades y cofradías son más de transmitir información, de asesoramiento y de intercambiar impresiones. No existe un órgano colegiado a nivel andaluz y tampoco hemos decidido que tomaríamos ninguna decisión al respecto. Me debo al señor arzobispo, que es quien puede dictar el decreto", ha subrayado.

El presidente de la institución cofradiera con sede en San Gregorio, para defender la decisión tomada, se ha referido también a unas declaraciones del consejero de Salud y Familias, el pasado día 17 de diciembre, "en las que Jesús Aguirre instaba a las autoridades competentes a anunciar la suspensión definitiva de la Feria y la Semana Santa porque la situación 'no estaba para celebrar esos eventos'". "Prueba de ello es que el alcalde de Sevilla ya ha anunciado que no habrá Feria de Abril", ha añadido Vélez.