Unides Podem critica Ayuso per "incendiar" amb les seues crítiques a la Comunitat Valenciana pels fons europeus

Ayuso va afirmar aquest dimarts que "crida l'atenció que, per exemple, la Comunitat Valenciana, governada per esquerres, pels mateixos socis i per la ultraesquerra, vaja a rebre quasi els mateixos fons que Madrid quan el seu pes en el PIB és del 9% i la població del 10% menys".

Per al diputat 'morat', les paraules de la portaveu madrilenya del PP són "d'una indignació i falta de vergonya absolutes" quan la Comunitat Valenciana és la regió pitjor finançada d'Espanya en comparació a la seua població.

És més, ha destacat als periodistes que la Comunitat rebrà finalment el 12,5% del fons REACT-EU, "fins i tot per sobre de les previsions de la Generalitat" en els pressupostos del 2021 mentre els partits de l'oposició (PP, Cs i Vox) van dir que els ingressos eren irreals. "Espere que reconeguen que els valencians comencem a rebre un tracte diferent", ha defès.

L'exsenador de Podem també ha avisat que no van a caure en el seu "parany d'avivar el foc entre comunitats", a més de recordar que Madrid es beneficia per ser la capital. "Tractar de dir que la Comunitat Valenciana està privilegiada i Madrid marginada és faltar a la veritat", ha advertit, i ha instat al fet que Bonig i Cantó "defenguen els valencians, almenys aquesta vegada, davant dels insults d'Ayuso".