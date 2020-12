VOX propone que la capital aragonesa presente la candidatura para instalar la Base Logística del Ejército

El portavoz de VOX, Julio Calvo, ha definido como "una oportunidad irrepetible" el hecho de que "el Ejército de Tierra tenga la intención de concentrar en una gran base logística permanente once de los doce órganos logísticos", que tendrá la capacidad de "atender lasdemandas de la Armada, Ejército de Tierra y de Aire, y las necesidades militares europeas o de la OTAN".

Para ello, sería necesario que Zaragoza "se postule" ante elMinisterio de Defensa para "ejecutar un gran proyecto de futuro de ciudad". Una iniciativa con "capacidad de transformación" que generaría "unos 2.000 puestos de trabajo que aumentarían con la construcción y el posterior mantenimiento", así como una inversión "de más de 350 millones de euros".

Calvo ha explicado que su grupo municipal presentará en el mes de enero una iniciativa, en el sentido de que, por parte del Ayuntamiento de Zaragoza "se inicien con carácter de urgencia los estudios y los contactos institucionales para que en el plazo más breve posible pueda presentar una oferta al Ministerio de Defensa para instalar en esa ciudad la gran base logística de concentración de los órganos centrales del Ejército".

El portavoz ha añadido que "cuando hemos leído las noticias referidas al caso nos ha sorprendido enormemente que el Ayuntamiento de Zaragoza no haya tomado ninguna iniciativa, no sabemos si es porque se les ha pasado o porque no la encuentran interesante, pero nos parece importante una inversión de 350 millones de estas características, de gran altura y de interés tecnológico, que posibilitaría la creación de más de 2.000 puestos de trabajo altamente cualificados".

Julio Calvo ha expuesto que ya hay varias ciudades españolas que se están postulando al Ministerio de Defensa para instar a la instalación de la base logística prevista, entre las que ha citado Toledo, Jaén, Talavera de la Reina, Lorca, Alzira y Córdoba. "Ahora mismo, Córdoba parecer ser la más adelantada porque ha elaborado un dosier en colaboración con la Universidad y está ofreciendo al Ejército un terreno de 192 hectáreas ampliable hasta las 328 hectáreas".

Asimismo, ha hecho notar la importancia del Ejército "no solo en el ámbito de defensa y como se ha visto en la pandemia, en la instalación de hospitales de campaña, la distribución de medicamentos, todo el apoyo que ha prestado el Ejército en situaciones de emergencia".

Calvo ha puesto de manifiesto que Zaragoza es un lugar idóneo para la instalación de una base del Ejército como la que se está proyectando. Tiene una "gran potencialidad logística" y es "nodo de comunicación", a través de la proximidad a conexiones ferroviarias y autovías.

Además, alberga el segundo aeropuerto nacional con mayor volumen en transporte de carga, y el término municipal ya cuenta con amplias instalaciones militares y todo tipo de servicios, como una base militar aérea y un campo de maniobras, sin olvidar que en Calatayud se encuentra ubicada la Academia de Logística, que se complementaría perfectamente con la presencia en nuestra ciudad de este gran centrologístico.

"Todos ello contribuiría a crear un nuevo clúster que haría crecer a las industrias auxiliares y la consiguiente generación de nuevos puestos de trabajo de alta cualificación tecnológica", ha reiterado, recordando que la provincia ha perdido 10.000 empleos en un año.

Para Calvo, este proyecto, que va más allá de la ciudad, debería "implicar a más instituciones", como sería el caso de la Universidad de Zaragoza, Cámara de Comercio, patronal y sindicatos. Y, por supuesto, "también al Gobierno de Aragón".

Desde VOX han argumentado que la CEOE ha incluido el proyecto tecnológico de la base logística única que propugna el Ejército de Tierra dentro de una lista de 400 proyectos esenciales y estructurados en torno a 21 Iniciativas Estratégicas de País (IEP) para la recuperación y transformación de la economía española, susceptibles de beneficiarse de la captación de los fondos asociados al plan europeo de recuperación Next Generation. "Y precisamente, elAyuntamiento ha creado recientemente la Dirección General de Fondos Europeos con ese propósito", ha remarcado Julio Calvo.