Escobar (PP) critica que el alcalde de Logroño "no defiende los intereses de la ciudad" y no actúa en el monte Cantabria

Así, hace unas semanas el Gobierno de España comunicaba que en La Rioja a través de este programa se financiarán tres actuaciones: el Convento de la Concepción de Alfaro, el Castillo de Leiva y la Catedral de Santo Domingo.

"De nuevo Sánchez ha dejado fuera el proyecto del Monte Cantabria, la primera vez fue en diciembre del año pasado y un año después vuelve a pasar lo mismo. Desde el Grupo Popular lamentamos que el alcalde no haya sido de capaz de reivindicar ante la Administración central el apoyo económico para poder continuar con el proyecto de recuperación de este importante enclave patrimonial", ha manifestado Escobar.

"Es un nuevo ejemplo de la ineficacia en la gestión del Gobierno de Hermoso de Mendoza, no está siendo capaz de defender los intereses de la ciudad ante las Administraciones central y regional en un momento decisivo. Desde mayo del 2019 hasta hoy los gobiernos socialistas no han hecho nada por este enclave, no existe impulso político ni interés real por activar este proyecto. La ciudad está perdiendo peso político como estamos viendo en otros asuntos como la Ciudad del Envase o la Enópolis".

Los populares han recordado que en diciembre del año pasado el Gobierno de Hermoso de Mendoza señalaba que el proyecto se volvería a presentar a la próxima convocatoria y así se aprobó por la Junta de Gobierno local en febrero de 2020. Se acordaba solicitar 900.00 euros en el marco del programa estatal para el proyecto de consolidación y restauración del recinto amurallado del yacimiento arqueológico Monte Cantabria.

Se había incluido nueva señalización arqueológica divulgativa, mejoras en el acceso y un programa de divulgación. Se anunciaba como una de las prioridades para el Ayuntamiento y el inicio de la segunda fase en 2020.

"La realidad es que finaliza el 2020 sin que se haya iniciado la segunda fase, sin que se haya logrado la financiación del Gobierno central y sin conocer si se ha avanzado en un acuerdo con el Gobierno regional para continuar con el proyecto", ha manifestado el portavoz popular.

"Lo cierto es que el único gobierno que ha actuado en el monte de Cantabria ha sido el Gobierno del PP gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento y el Gobierno de La Rioja en la primera fase que se adjudicó y ejecutó entre noviembre de 2018 y mayo de 2019", ha añadido Escobar.

Recordar que en junio de 2018 el Ayuntamiento de Logroño anunciaba que el proyecto de consolidación y recuperación del yacimiento del Monte de Cantabria se presentaba la convocatoria del 1,5 % cultural. Se solicitaban 900.000 € para un proyecto que se preveía ejecutar a lo largo de 14 meses y con un presupuesto total de 1,2 millones de euros.

En conjunto el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aportará 1.579.886,36 euros a proyectos de recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico español La Rioja con cargo a los fondos que se generan para el 1,5% Cultural.

BALANCE 2020

Escobar ha señalado que 2020 finaliza y "Logroño ha desaparecido de la agenda política de los Gobiernos nacional y regional y se va diluyendo la identidad de nuestra ciudad. Tenemos un Gobierno local de etiquetas varias sin hechos, alejado de la realidad de los vecinos y de la ciudad, resignado y sumiso a Andreu y Sánchez. Sin capacidad de escucha ni de diálogo real incluso en el propio Gobierno y con una evidente incapacidad de gestión".